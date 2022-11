Un demandeur d’asile soupçonné d’avoir violé un adolescent “disparu” après avoir été transféré dans un nouvel hôtel

Un demandeur d’asile soupçonné d’avoir agressé sexuellement un garçon de 16 ans dans un hôtel aurait disparu.

La police a arrêté un homme de 39 ans dans un hôtel de Waltham Forest le 5 octobre après avoir signalé qu’un adolescent avait été attaqué.

Les fonctionnaires étaient en train de le déplacer d’un hôtel à un autre Crédit : Alamy

Il a été libéré sous caution jusqu’en janvier dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Des fonctionnaires maladroits ont tenté de le déplacer d’un hôtel à un autre – mais il n’aurait pas été transféré à l’intérieur et aurait maintenant “disparu”, selon des responsables locaux.

Les patrons du conseil du comté de Buckinghamshire ont affirmé qu’ils n’avaient pas été informés du transfert proposé à l’avance – et disent qu’ils n’ont aucune idée de l’endroit où il se trouve maintenant.

Ils se sont plaints auprès du commissaire du Met et des secrétaires permanents du ministère de l’Intérieur pour exprimer leurs “préoccupations extrêmes” et ont mis en garde contre de graves problèmes de sauvegarde pour les habitants.

Des députés locaux furieux ont révélé qu’ils n’avaient été informés qu’hier de l’incident choquant dans leur région.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a déclaré que l’affaire était “très préoccupante” et a promis de découvrir ce qui s’était passé.

Le député conservateur de Buckingham, Greg Smith, a déclaré au Sun: “Je suis extrêmement préoccupé par le fait qu’un individu faisant l’objet d’une enquête ait été escorté dans un hôtel de ma circonscription – mais a depuis disparu.

“Le ministère de l’Intérieur n’a même pas dit au conseil local que cela se produisait.

“Je fais pression sur les ministres de la manière la plus forte pour s’assurer que toutes les ressources sont déployées pour retrouver l’individu en question – et s’assurer qu’il est placé dans un logement sûr, pendant qu’il fait l’objet d’une enquête et, si nécessaire, est inculpé.”

Le conseiller Martin Tett, chef du conseil du Buckinghamshire, a déclaré: “Nous avons écrit au ministère de l’Intérieur et à la police métropolitaine pour faire part de nos inquiétudes concernant un incident récent et attendons leur réponse.”

Hier, des députés furieux ont fait rage contre les ministres pour ne pas leur avoir parlé de centaines de migrants hébergés dans des hôtels dans leurs régions – et les ont exhortés à maîtriser l’arrêt des petits bateaux.

Le député conservateur Jonathan Gullis a déclaré que les hôtels de sa région étaient “vidés” avec des migrants par l’entrepreneur privé Serco.

Marco Longhi a ajouté: “Cela constitue une parodie complète et totale de nos systèmes de contrôle aux frontières lorsque des personnes peuvent arriver illégalement, commettant ainsi un crime.

Le député de Buckingham, Greg Smith, a révélé la nouvelle plus tôt dans la journée Crédit : PARLEMENT ROYAUME-UNI

“Ils sont ensuite installés dans des hôtels à travers le pays, nourris, abreuvés et n’ont pas à payer de factures d’énergie pendant 400 jours, je le sais depuis des années et des années.

« Quand allons-nous mettre en œuvre le plan Rwanda ? Quand allons-nous repousser ? Quand allons-nous les renvoyer directement en France ?

Plus de 40 000 personnes ont traversé la Manche dans de petits bateaux cette année seulement.

M. Jenrick a suggéré que les zones rurales pourraient devoir prendre plus de chiffres pour s’assurer que la charge était partagée équitablement.

Un porte-parole de la police du Met a déclaré: “La police a été appelée le mercredi 5 octobre pour signaler un viol dans un hôtel de Waltham Forest.

“Des agents se sont rendus sur place et ont parlé à la victime, un garçon adolescent, et à sa famille. Un soutien spécialisé leur est fourni.

“Un homme de 39 ans a été arrêté sur place et placé en garde à vue.

“Il est actuellement en liberté sous caution dans l’attente d’une enquête plus approfondie et doit retourner au poste de police à une date prévue début janvier.

“Son statut d’hébergement pendant la période intérimaire relève du ministère de l’Intérieur, pas de la police.”

Le ministère de l’Intérieur a été approché pour commentaires.