Un demandeur d’asile soudanais rejeté par le ministère de l’Intérieur sur la base d’informations d’avant-guerre | Nouvelles du Royaume-Uni

Les combats au Soudan se poursuivent depuis avril (Photo: REUTERS) Un demandeur d’asile tente de fuir déchiré par la guerre Le Soudan a vu sa demande rejetée parce que le ministère de l’Intérieur utilisait des informations obsolètes sur le pays. Les décideurs auraient utilisé des informations de 2021 pour évaluer la sécurité du pays, malgré le déclenchement de la guerre en avril de cette année. L’enquête par moi a soulevé des inquiétudes quant à l’exactitude des décisions d’asile du ministère de l’Intérieur. Un refus envoyé plus tard le mois dernier a déclaré qu’un ressortissant soudanais n’était pas éligible à la protection humanitaire car il n’y avait « pas de risque réel » pour lui de « violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne » dans son pays d’origine. Le décideur a déclaré que le ressortissant soudanais ne serait pas « exposé à un risque réel de subir un préjudice grave ». Ceci malgré le fait que le Soudan est tombé dans la guerre civile il y a seulement trois mois, qui a vu des centaines de personnes tuées et plus de 600 000 personnes quitter le pays. On ne sait pas encore combien d’autres cas, le cas échéant, ont été évalués à l’aide d’informations obsolètes. Care4Calais, une organisation caritative pour les réfugiés, a décrit la situation comme un « scandale » et a déclaré que le gouvernement « doit immédiatement s’assurer que toutes les décisions d’asile sont basées sur des orientations nationales à jour ». Des centaines de milliers de personnes ont fui le Soudan (Photo: VIA REUTERS) Hannah Marwood, responsable de l’accès légal à l’association caritative, a déclaré: « Avec plus de 5 000 demandeurs d’asile soudanais coincés dans l’arriéré hérité du gouvernement, ils devraient poursuivre le traitement des demandes et leur offrir une protection compte tenu du conflit en cours au Soudan. Plus: Tendance

« Tout le monde sait que la situation au Soudan s’est considérablement aggravée ces derniers mois, et les informations faisant état d’un nettoyage ethnique des Darfouriens non arabes sont particulièrement préoccupantes. « Dans ces circonstances, c’est un scandale que le gouvernement rejette les demandes d’asile des Darfouris non arabes qui ont fui le Soudan en raison de persécutions antérieures. « Pour ce faire, utiliser des informations sur les pays qui datent de deux ans est soit négligent, soit témoigne des problèmes systémiques plus larges auxquels sont confrontés les demandeurs d’asile soudanais au Royaume-Uni. » Steve Valdez-Symonds, directeur des droits des réfugiés et des migrants d’Amnesty International Royaume-Uni, a déclaré: «La situation au Soudan est désastreuse et dangereuse. Le gouvernement devrait ouvrir des voies sûres aux personnes fuyant le conflit pour trouver la sécurité au Royaume-Uni – en particulier les personnes ayant de la famille ici – et encourager les autres pays à faire de même. « Cela pourrait apporter un certain soulagement aux pays voisins, priver les passeurs d’opportunités d’exploiter le besoin désespéré des gens de tenter des voyages périlleux et, finalement, de sauver des vies. » Le ministère de l’Intérieur n’a pas pu expliquer pourquoi des informations mises à jour n’ont pas été utilisées lors de l’évaluation du cas de l’homme. Un porte-parole a confirmé qu’ils seraient en contact avec le ressortissant soudanais pour « examiner sa demande d’asile ». Ils ont ajouté: « Toutes les demandes d’asile sont examinées selon leurs mérites individuels conformément aux règles d’asile et aux preuves présentées. » Des sources du ministère de l’Intérieur ont insisté sur le fait que les informations sur les pays étaient constamment examinées et mises à jour périodiquement, et que les décisions prises étaient bien motivées. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

