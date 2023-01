Un demandeur d’asile qui a assassiné un aspirant Marine après avoir tué 2 autres personnes avant son arrivée au Royaume-Uni en se faisant passer pour un écolier est emprisonné

Un demandeur d’asile obsédé par le COUTEAU qui a poignardé à mort un espoir de la Royal Marine après avoir tué deux autres personnes a été emprisonné à vie.

Lawangeen Abdulrahimzai, 21 ans, s’est fait passer pour un écolier pour venir au Royaume-Uni avant d’assassiner Tom Roberts à Bournemouth.

Lawangeen Abdulrahimzai a poignardé Tom Roberts à mort Crédit : PA

Tom avait agi en tant que «pacificateur» lorsqu’il a été assassiné Crédit : BNPS

Étonnamment, le ressortissant afghan a été reconnu coupable de meurtre en Serbie en 2018 après que deux personnes ont été abattues à l’extérieur d’une zone de réfugiés.

Le tueur a été condamné à 20 ans de prison en son absence après son entrée au Royaume-Uni en 2019.

Abdulrahimzai a maintenant été emprisonné à vie avec une peine minimale de 29 ans après avoir été reconnu coupable du meurtre de Tom.

Son père, Philip Roberts, a déclaré avant le prononcé de la peine: “Il me manque beaucoup à bien des égards – sa lutte pour se lever au travail à 5h30, son aide pour réparer les choses à la maison me manque, tous ses amis viennent à la maison me manque , je m’ennuie de sa charmante petite amie qui vient rester avec lui.

“Tommy est mon fils unique, j’ai toujours voulu un fils et il m’a été enlevé, laissant un vide terrible. Il me manque chaque jour, chaque heure, chaque minute.

“Maintenant, je demande que justice soit rendue.”

Le demandeur d’asile est venu en Grande-Bretagne en affirmant qu’il était un jeune de 14 ans dont les parents avaient été tués par les talibans en Afghanistan.

Ses mensonges étaient si convaincants qu’il a été placé en famille d’accueil où il a failli donner un coup de tête à son soignant.

Le tribunal de la Couronne de Salisbury a appris qu’Abdulrahimzai avait été attrapé avec un couteau par la police, mais n’avait reçu qu’un avertissement.

Il est apparu depuis que la police a été avertie sept fois qu’il avait une arme menant au meurtre de Tom.

Deux jours avant le massacre, des membres du club de cricket ont averti la police du Dorset qu’il portait une machette.

La police a reçu d’autres avertissements de sa mère adoptive, qui a dit aux policiers à six reprises qu’elle soupçonnait qu’il avait un couteau.

Le 12 mars de l’année dernière, Abdulrahimzai s’est disputé avec l’ami de Tom, James Medway, à propos d’un scooter électrique dans une sandwicherie Subway.

Lorsque l’espoir de la Royal Marine, Tom, est intervenu, il a été poignardé au cœur et à l’estomac par l’accusé “très agressif”.

Une vidéosurveillance effrayante a montré M. Medway pourchassant Abdulrahimzai à travers la ville et dans un parc.

Le tueur a été vu par des témoins horrifiés courant “très vite” dans l’obscurité du centre-ville animé.

Tragiquement, le temps entre l’éclatement de la dispute et le coup de couteau de Tom n’était que de 24 secondes.

On a dit aux jurés qu’Abdulrahimzai “se délecte de la violence” et avait une “fascination pour les couteaux”.

Il a posé avec des lames de 10 pouces sur TikTok pour attirer des followers de “gens qui aiment les couteaux”.

On lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité limite après avoir affirmé qu’il pensait que Tom était un agent taliban envoyé pour le tuer.

Abdulrahimzai a affirmé avoir 16 ans lorsqu’il a été arrêté, soupçonné d’avoir assassiné Tom.

Mais après examen de ses dents, il a été décidé qu’il avait en fait 21 ans.

Le demandeur d’asile s’est d’abord rendu en Serbie via le Pakistan et l’Iran en octobre 2015 avant d’arriver en Norvège plus tard dans le mois.

Abdulrahimzai a ensuite quitté la Norvège et a passé quelque temps en Italie et en Serbie.

Pendant son séjour en Serbie, il s’est rendu dans un hangar près d’une station-service où deux compatriotes afghans dormaient à la suite d’une dispute.

Abdulrahimzai a tiré 18 coups avec une arme automatique, tuant les deux hommes.

Il a affirmé que ses parents avaient été tués lorsque les talibans avaient posé des bombes sur sa maison familiale, les soupçonnant de collusion avec les forces américaines.

Abdulrahimzai a également déclaré avoir été capturé et torturé par les talibans jusqu’à trois semaines avant d’être laissé pour mort sur le bord d’une route.

Le ministère de l’Intérieur va maintenant enquêter sur les “drapeaux rouges manqués” menant au meurtre.

Les ministres se sont également engagés à introduire des contrôles aux rayons X pour établir le véritable âge des migrants.

Des images de vidéosurveillance montrent Abdulrahimzai (cerclé de blanc) poursuivi par James Medway 1 crédit

Abdulrahimzai “se délecte de la violence” et a déjà posé avec un couteau 1 crédit