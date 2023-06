Un demandeur d’asile accusé d’avoir violé une femme 40 jours seulement après son arrivée en Grande-Bretagne en canot

Un demandeur d’asile a été accusé d’avoir violé une femme dans un parc – 40 jours après son arrivée en Grande-Bretagne par petit bateau.

L’homme de 33 ans aurait traîné la victime présumée qu’il ne connaissait pas dans des buissons et l’aurait attaquée.

L’homme anonyme de 33 ans serait arrivé au Royaume-Uni en traversant la Manche dans un petit bateau, représenté une silhouette Crédit : Alamy

Le député Matt Warman a qualifié les allégations de « extrêmement choquantes » Crédit : Lincolnshire Echo/MEN MEDIA

Le Sun comprend qu’il est arrivé au Royaume-Uni en traversant la Manche dans un petit bateau.

Un tribunal a appris que la femme locale était ciblée à Skegness, Lincs.

Cela survient alors qu’un tribunal se prépare à examiner les vols du gouvernement pour les demandeurs d’asile déboutés vers des refuges tiers, comme le Rwanda.

Le suspect s’est vu refuser la mise en liberté sous caution lors d’une audience au tribunal de première instance de Lincoln ce mois-ci – et attend sa première comparution devant le tribunal de la Couronne.

Le gouvernement et les procureurs auraient tenté de savoir s’il avait été condamné avant de se faufiler au Royaume-Uni.

Les migrants de petits bateaux sont hébergés dans des hôtels à travers le Royaume-Uni, alors que le gouvernement a du mal à trouver suffisamment de logements.

Le député de Skegness, Matt Warman, a décrit les allégations comme « extrêmement choquantes » et a déclaré qu’elles « soulevaient naturellement un certain nombre de préoccupations importantes ».

Mais dans un post sur Facebook, il a ajouté : « Je demanderais que les gens résistent au désir compréhensible de spéculer sur cette affaire. »

Depuis plus d’un an, des migrants ont été placés dans des hôtels sur le front de mer de Skegness, ce qui a provoqué des protestations de la part des résidents et des entreprises.

Les entreprises disent craindre un été difficile alors que les touristes annulent leurs vacances en raison de préoccupations concernant les demandeurs d’asile.

Si l’offre du tribunal du gouvernement est couronnée de succès demain, les vols vers le Rwanda pourraient commencer dès septembre.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré: « Nous ne commentons pas les procédures judiciaires en cours. »