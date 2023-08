Un déluge de réclamations pour dommages afflue après les inondations soudaines qui provoquent le « chaos » des eaux usées

Les entreprises de restauration d’Ottawa sont inondées d’appels de ménages en proie au refoulement des eaux usées des crues soudaines de jeudi, qui ont causé des dommages «catastrophiques» à certaines maisons.

Deven Raval, propriétaire de PuroClean, l’a qualifié de « chaos ». Il a dit que son entreprise traite normalement environ cinq appels par jour. Mais cela a été différent.

« Mon téléphone devient fou », a-t-il déclaré, alors que des sonneries interrompaient à plusieurs reprises une interview. Il avait déjà répondu à environ 70 appels vendredi matin. Il a dit que quatre sur cinq concernent les eaux usées.

« Quelque chose a très mal tourné avec les réseaux d’égouts à Ottawa », a déclaré Raval.

Ottawa a fait face à plus de 77 millimètres de pluie jeudi. Des vidéos d’eau jaillissant des baignoires et des toilettes ont saisi et révolté les utilisateurs locaux des médias sociaux. Aujourd’hui, les équipes du Raval voient les conséquences : sols, meubles et effets personnels endommagés après que l’eau insalubre a envahi les sous-sols.

« Nous ne parlons pas de portions de sous-sols – nous parlons de sous-sol entier », a-t-il déclaré. « Six à huit pouces d’eau sont entrés, ce qui est assez grave… c’est un énorme volume d’eau qui rebondit. »

Les propriétaires font face aux conséquences des inondations soudaines dans la région d’Ottawa après la tempête de jeudi. (Mateo Garcia-Tremblay/Radio-Canada)

L’eau sale présente un risque pour la santé

Richard Green, PDG de la franchise d’Ottawa de restauration Paul Davis, reçoit le même flot d’appels. Il a dit qu’environ 100 personnes sont arrivées avant midi vendredi et qu’il en attendait environ 50 de plus.

« C’est répandu. C’est partout », a-t-il déclaré. « Il y a différents degrés de dégâts. Certains d’entre eux sont assez catastrophiques car il y a eu beaucoup d’eau qui pénètre dans les maisons des gens et cela a bouleversé toute leur routine et leur vie. »

Il a déclaré que certains des appels concernaient l’eau qui coulait de l’extérieur dans les maisons, bien que ses équipes aient également vu des eaux usées refluer dans les maisons et les sous-sols. Cela peut être un risque pour la santé.

« Les gens veulent juste penser que c’est un égout pluvial et que c’est de l’eau de ruissellement », a-t-il déclaré. « Mais lorsque les égouts pluviaux débordent, ils ont la possibilité de se mélanger aux eaux usées. »

Green a déclaré que l’eau peut transporter des agents pathogènes. Ses équipages entrent entièrement protégés par des masques, des gants et des combinaisons.

Raval a déclaré que les résidents devraient également prendre des précautions : gants, chaussures, lavage minutieux des mains.

« Vous devez être très prudent. Beaucoup de gens marchaient littéralement dans leurs sous-sols sans comprendre qu’il s’agissait d’eaux usées », a-t-il déclaré.

« Si vous avez des coupures ou quelque chose comme ça sur vos pieds, vous ne connaissez pas les bactéries qui se trouvent dans cette eau… le risque pour la santé est assez, assez sérieux. »

Les eaux usées ont donc inondé votre maison. Voici ce qu’il faut surveiller Deven Raval, qui se spécialise dans la restauration des dommages matériels, partage les risques associés à l’inondation des maisons par les eaux usées. Il explique également ce que les résidents devraient faire si cela se produit, comme cela a été le cas pour certains après l’orage de jeudi qui a provoqué des crues soudaines dans la région d’Ottawa.

Que faire lorsque les volumes d’appels créent des retards

Les équipes de Green trient les appels pour faire face aux urgences en premier. Il a dit qu’ils travailleraient sur environ trois douzaines d’emplois par jour pendant au moins les trois prochains jours.

« Ce n’est pas l’idéal, car ce que nous voulons faire, c’est y arriver le plus rapidement possible », a-t-il déclaré. « Il y a toutes sortes d’autres dommages qui peuvent se produire si vous laissez ces choses trop longtemps – des choses comme la moisissure. »

Raval a déclaré que la tempête elle-même avait ralenti les tentatives de réponse aux dégâts jeudi, alors que ses équipages faisaient face à des routes inondées qui prolongeaient leurs temps de réponse. Il était d’accord avec Green que le temps est l’ennemi.

« Rappelez-vous, vous avez de l’eau pathogène », a-t-il dit. « Une fois que cela sèche, vous aérosolisez ces agents pathogènes, vous respirez ces contaminants. Il y a l’odeur et puis, évidemment, nos maisons sont construites avec beaucoup de matériaux organiques. Vous avez des moisissures et des champignons qui se développent ensuite . Vous devez régler ce problème rapidement.

Green a déclaré que les résidents peuvent prendre des mesures pour limiter les dégâts pendant qu’ils attendent: utilisez un aspirateur sec et humide avec une « bonne capacité d’aspiration » pour éliminer autant d’eau stagnante que possible, séparez les biens humides des biens secs et ouvrez les fenêtres pour « permettre au maison pour respirer. »

Il a déclaré qu’une réclamation typique peut coûter entre 5 000 $ et 10 000 $, y compris les travaux d’urgence pour éliminer toute humidité et la démolition des sols et des murs touchés. Raval a déclaré que les grandes propriétés avec des dommages importants peuvent coûter beaucoup plus cher.

« C’est juste le travail d’atténuation d’urgence », a déclaré Raval. « Vous avez le coût si la famille ne peut pas y rester pendant un certain temps. »

Selon l’estimation de Green, cela pourrait prendre trois mois pour terminer complètement tous les travaux de restauration des maisons endommagées lors de la tempête de jeudi.

« Une fois que nous aurons éliminé le risque de dégâts des eaux, les gens devront marcher sur des sols en béton ou faire découper un mur pendant un certain temps », a-t-il déclaré, « mais vous pouvez vivre avec cela si vous en avez besoin ».