Un délit de fuite à Shuswap endommage une clôture et un deuxième véhicule

La GRC de Chase a répondu à un appel au sujet d’un délit de fuite qui a causé des dommages importants à une propriété le jour de l’An.

Des agents ont été appelés sur une propriété de Pine Street à Chase et ont déterminé qu’une camionnette blanche se déplaçait vers le nord vers 3 heures du matin lorsqu’elle a dévié de la route vers la droite, a rapporté le Sgt. Barry Kennedy dans un communiqué de presse. Le camion a glissé dans une cour avant, heurtant des arbustes et des plantes avant de s’écraser contre une clôture. La clôture s’est brisée et un véhicule stationné dans une cour voisine a été endommagé.

Le conducteur a conduit le camion hors de la cour et a fui les lieux, continuant vers le nord sur Pine Street, a déclaré Kennedy.

Le camion est décrit comme blanc avec un kit de levage et un auvent ou une boîte dans le lit du camion. Il aura des dommages du côté passager avant et sera probablement également endommagé en dessous.

Toute personne ayant des informations sur cet incident est priée d’appeler la GRC de Chase au 250-679-3221.

