Un délinquant sexuel qui a enfermé sa fille pendant 24 ans et a engendré ses 7 enfants pourrait être libéré

Josef Fritzl, un Autrichien qui a retenu sa fille captive dans sa cave en tant qu’esclave sexuelle pendant 24 ans, père de sept de ses enfants, pourrait être transférée de prison vers une maison de retraite pour personnes âgées, selon des rapports mondiaux.

Fritzl, aujourd’hui âgé de 88 ans, serait atteint de démence et serait physiquement faible après plusieurs chutes, ce qui signifie qu’il ne devrait pas constituer une menace future pour le public. média autrichien ORF a rapporté.

Un tribunal autrichien déterminera si l’état de santé de Fritzl lui permet d’être retiré d’une prison de haute sécurité et placé dans une maison de retraite.

Fritzl est également éligible à la libération conditionnelle cette année en vertu de la loi autrichienne, qui permet aux prisonniers condamnés à la prison à vie de demander une libération conditionnelle après avoir purgé 15 ans.

JOSEF FRITZL, QUI A VIOLÉ SA FILLE ET L’A GARDÉE CAPTIVE PENDANT 24 ANS, POURRAIT ÊTRE MÉNÉRÉ DANS UNE PRISON ORDINAIRE

En 2009, un tribunal autrichien a condamné Josef Fritzl à la prison à vie pour viol, réduction en esclavage et meurtre pour avoir enfermé et violé sa fille dans une cave pendant 24 ans et avoir causé la mort de son fils.

La fille de Fritzl, Elisabeth, a disparu en 1984, alors qu’elle avait 18 ans. Elle a été retrouvée en 2008 après 24 ans de captivité et de mauvais traitements brutaux dans un sous-sol sans fenêtre.

Lorsqu’on lui a demandé où elle se trouvait, Fritzl aurait répondu qu’elle s’était enfuie. Les autorités accusé Fritzl en 2008.

CAVE OÙ JOSEF FRITZL A DÉTENU SA FILLE ET A ENTRAÎNÉ SES ENFANTS À REMPLIR DE CIMENT

L’accusé Josef Fritzl, âgé de 73 ans, arrive pour le dernier jour de son procès à Sankt Poelten, dans la province autrichienne de Basse-Autriche, le 19 mars 2009.

Fritzl a été condamné à la prison à vie un an plus tard pour inceste, viol, coercition, séquestration, réduction en esclavage et homicide par négligence après avoir tué l’un des fils qu’il avait engendrés avec sa fille captive peu après la naissance du bébé, comme l’ont rapporté l’Associated Press et Reuters. Signalé précédemment.

Les enquêteurs ont déclaré qu’en 2009, alors que Fritzl avait 73 ans, le tueur incestueux avait brûlé le corps de son fils dans un four.

LA FILLE DU “PAPA D’HORREUR” AUTRICHIEN JOSEF FRITZL SE RÉVEILLERA DU COMA

La cave de Fritzl est bouclée avec du béton, au grand soulagement des voisins désireux d’oublier l’un des crimes les plus horribles commis en Autriche.

“Il a contraint Elisabeth à des conditions d’esclavage… l’a enfermée dans la cave et l’a rendue totalement dépendante de lui, la forçant à des actes sexuels et la traitant comme si elle était sa propre propriété”, a déclaré le procureur provincial de St. Poelten. » a déclaré le bureau dans un communiqué de 2009, selon Reuters.

Les procureurs ont également allégué que Fritzl avait menacé de tuer Elisabeth et de gazer à mort leurs enfants.

