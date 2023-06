Un délinquant sexuel juvénile mange une barre Snickers empoisonnée pour tenter de se suicider | Nouvelles du monde

L’homme a dit qu’il avait empoisonné le bar Snickers avec de la mort aux rats (Photos : Shutterstock/Countycourt.vic) Un pédophile a tenté de se suicider en mangeant une barre Snickers empoisonnée alors qu’il était condamné sur le banc des accusés en Australie. L’homme était en train d’entendre les quatre verdicts de culpabilité d’un tribunal de Victoria contre lui lorsqu’il aurait sorti le chocolat de sa poche vendredi. Le personnel de sécurité lui a dit d’arrêter de manger les Snickers, mais il a continué à le finir et a ensuite révélé qu’il l’avait mélangé avec de la mort aux rats. Le délinquant sexuel, qui serait âgé d’une soixantaine d’années, a été placé en garde à vue avant de s’effondrer dans les cellules de la police et de se casser un doigt. Il a été transporté à l’hôpital où il a été soigné pour empoisonnement dans l’unité de soins intensifs, le Norme Warrnambool signalé. Il est entendu que la quantité de raticide dans la barre de chocolat n’était pas suffisante pour le tuer. L’homme, qui ne peut être nommé pour des raisons juridiques, était jugé par le tribunal du comté de Warrnambool pour avoir prétendument agressé la jeune fille de sa partenaire. Il a mangé le chocolat alors qu’il était sur le banc des accusés du tribunal du comté de Warrnambool (Photo: Countycourt.vic) Les procureurs ont déclaré qu’il avait abusé de la petite fille alors qu’elle avait entre 4 et 14 ans, de 1991 à 2000. Il devrait être gardé derrière les barreaux jusqu’au 11 septembre, date à laquelle son audience préliminaire sur la peine est prévue. Plusieurs études ont montré que ceux qui commettent des abus sexuels sur des enfants courent un risque plus élevé de suicide que les autres types de délinquants. Cela comprend un financé par le NHS en 2021, qui a déclaré: « Les agresseurs sexuels d’enfants, et plus particulièrement les images indécentes d’enfants auteurs, meurent par suicide à un rythme alarmant. » Les chercheurs pensent que cela est « influencé par l’expérience de la honte et les niveaux élevés de lourdeur ressentis lors de l’exposition publique ». janvier a vu le conclusion d’une enquête sur le suicide du pédophile notoire David Hough, qui a été retrouvé sans vie avec une ligature autour du cou à la prison de Hull le 26 mars 2020. David Hough a été emprisonné à vie en février 2020 après une campagne d’abus contre trois garçons (Photo: Grimsby Telegraph / MEN Media) Cela s’est produit des semaines après avoir été emprisonné à vie pour un catalogue épouvantable d’attaques sexuelles contre trois garçons, ainsi que pour avoir partagé en ligne des centaines d’images d’abus d’enfants malades avec des pédophiles partageant les mêmes idées. Il a admis neuf chefs de viol et d’autres d’attentat à la pudeur et d’avoir eu des relations sexuelles avec un enfant, commis dans l’Essex et le North Lincolnshire entre 1996 et 2019. Pendant sa détention, le personnel a entamé des procédures de prévention du suicide et de l’automutilation (connues sous le nom d’ACCT) car Hough était de mauvaise humeur, il avait été accusé d’infractions graves et c’était sa première fois en détention. Plus: Tendance

Ces mesures sont restées en place pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que la décision soit prise de les supprimer le 4 mars – car son humeur a commencé à s'améliorer. Mais un officier de surveillance l'a trouvé mort en un peu plus de trois semaines et les ambulanciers n'ont pas pu le réanimer. L'ombudsman des prisons, Sue McAllister, a déclaré qu'il n'y avait aucun moyen de prédire que Hough se suiciderait quand il le ferait. Elle a ajouté: « L'enquête a révélé que le niveau de soins de santé physique et mental fourni à M. Hough à Hull était d'un niveau acceptable et équivalent à celui qu'il aurait pu s'attendre à recevoir dans la communauté. »

