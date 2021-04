Un délinquant sexuel enregistré a été confirmé comme candidat à l’élection partielle cruciale à venir à Hartlepool.

Christopher Killick, qui se présente comme indépendant dans le concours, a admis avoir été accusé de voyeurisme l’année dernière après avoir enregistré une femme nue dans une chambre d’hôtel pendant qu’elle dormait.

L’homme de 41 ans a été condamné à une ordonnance communautaire de 30 mois, condamné à payer 5000 £ à sa victime et également inscrit au registre des délinquants sexuels pendant cinq ans.

Killick a déclaré qu’il voulait essayer de réaliser son ambition de devenir député, tout en sachant qu’il y aurait beaucoup de «négativité» à être un délinquant sexuel enregistré.

Il a également admis qu’il n’avait pas mis son délit sexuel sur ses tracts électoraux. «Je comprends combien il sera difficile pour certaines personnes, peut-être tout le monde, de me faire confiance», a-t-il déclaré au Teesside en direct site Internet.

conseillé Vaccinations britanniques contre le Covid-19: derniers chiffres Le personnel des frontières « attrape 100 faux certificats Covid par jour » à la frontière britannique Boris Johnson News – Live: Le PM fait demi-tour en ordonnant une enquête sur Dyson alors que Cameron fait pression sur un haut fonctionnaire au sujet de Greensill

«Quand je n’ai pas mis l’infraction sexuelle sur mon dépliant électoral, je l’ai fait parce que je voulais voir si je serais ‘découvert’. Je suppose que je savais que ça finirait par sortir. J’ai été puni et je suis toujours puni.

Le candidat a ajouté: «Je sais qu’il va y avoir beaucoup de négativité, mais j’ai le sentiment que si je n’essaye pas, je ne saurai jamais si je peux avoir un impact ou une impression en politique… J’ai toujours eu l’ambition d’être un MP. »

Rien n’empêche actuellement les délinquants sexuels enregistrés de devenir député. Seuls ceux qui ont été reconnus coupables d’un crime ayant entraîné plus d’un an de prison ne sont pas autorisés à se présenter aux élections législatives, selon la Commission électorale.

Cependant, les délinquants sexuels ne peuvent pas briguer un siège de conseiller local ou de maire règles de disqualification mises à jour pour le gouvernement local annoncé en 2018.

Killick a été initialement arrêté parce qu’il était soupçonné de viol de la femme qu’il a filmée dans un hôtel en 2015, mais la police a abandonné l’affaire en raison d’un manque de preuves.

La victime de son voyeurisme a allégué qu’elle avait été droguée et violée dans une chambre d’hôtel à Bethnal Green, dans l’est de Londres, sans aucun souvenir de la façon dont elle en était arrivée.

Les procureurs ont initialement déclaré que le tournage de la femme n’était pas illégal – jusqu’à ce que la cour d’appel clarifie la loi et qu’il soit inculpé d’un chef de voyeurisme et condamné en septembre dernier.

Christopher Killick photographié devant le tribunal en 2020 (SWNS)

«J’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que j’ai fait. C’était une erreur et je ne le referais plus », a déclaré Killick Teesside en direct. « Elle a allégué un viol, mais je pense que c’était consensuel à l’époque et je le crois toujours. »

Le candidat, qui a déclaré avoir déménagé de Londres à Hartlepool il y a seulement quelques semaines, a ajouté: « La question est maintenant de savoir si je serai toléré. »

L’élection partielle a été déclenchée par la démission du député travailliste Mike Hill devant un tribunal du travail pour des allégations de harcèlement sexuel.

Un sondage récent montre que les travaillistes sont en passe de perdre le siège au profit des conservateurs pour la première fois en plus d’un demi-siècle.