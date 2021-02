Un délinquant SEXE a été attrapé après avoir prétendument fait frire les mains et les pieds – retrouvé après la fouille d’un U-haul lors d’une recherche d’une masseuse disparue.

Le chauffeur serait sorti du camion et aurait dit à la police de Philadelphie: « Je ne veux rien avoir à faire avec ça, et il y a un corps à l’arrière. »

Pervert Taray Herring, 47 ans, qui est un délinquant sexuel enregistré, a été accusé avec cambriolage et abus d’un cadavre en relation avec le corps démembré.

Bien que la police n’ait toujours pas identifié la victime, des voisins ont déclaré aux journalistes qu’ils pensaient qu’il manquait le masseur Peter Gerold, 70 ans.

crême Philadelphia Le porte-parole de la police, le Sgt Eric Gripp, a déclaré: « Le véhicule s’est arrêté et dès que les policiers sont sortis de la voiture, le conducteur du U-Haul est juste sorti et a dit: ceci ‘, et’ il y a un corps dans le dos ‘. «

Gripp a ajouté que le chauffeur « est sorti les mains levées et a dit: » Je ne l’ai pas fait, ce n’était pas moi. J’étais payé pour déplacer un corps « . »

L’automobiliste et le passager non identifiés – identifiés comme Herring – ont été arrêtés, le conducteur étant ensuite relâché après un interrogatoire.

Après avoir parlé à Herring, des détectives ont chassé dans des poubelles près d’un centre commercial et ont trouvé des sacs poubelles noirs contenant des mains, des pieds et des jambes coupées, a déclaré une source au Philadelphia Inquirer.

Ceux-ci étaient à moins d’un tiers de mile de la première scène de crime à Somerton, rapporte Métro.

La porte-parole de la police, le Cpl Jasmine Reilly, a déclaré que le bureau du médecin légiste confirmait toujours l’identité de la personne décédée.

Mais les restes étaient compatibles avec un homme adulte, a-t-elle confirmé aux journalistes.

Les mains et les pieds de la personne avaient été frits, a déclaré une source policière à l’Inquirer.

L’affaire bizarre a commencé avec le rapport d’un cambriolage présumé au domicile de Peter Gerold, 70 ans, dans la région de Somerton, la semaine dernière.

Le massothérapeute enregistré avait été porté disparu mercredi, après que quelqu’un vivant en dehors de la Pennsylvanie ait demandé un chèque d’aide sociale car ils craignaient de ne plus avoir de contact avec lui « pendant un certain temps », rapporte le New York Post.

Bien que les flics se soient rendus chez lui, ils ne sont pas entrés à l’intérieur car il n’y avait rien de suspect à ce stade, selon les médias. Des voisins ont déclaré avoir remarqué la disparition des voitures de Gerold.

Le porte-parole de la police, le Cpl Jasmine Reilly, a déclaré plus tard: « Nous ne faisons pas que frapper les portes des gens – il doit y avoir une raison pour laquelle nous y allons. »

Puis, jeudi, ils enquêtaient sur une plainte concernant un cambriolage en cours à Somerton.

Et ils ont suivi un camion U-Haul qui s’est éloigné de la propriété dans le quartier de Somerton.

Après avoir arrêté le chauffeur, ils ont trouvé le corps démembré dans un sac poubelle à l’arrière du camion. Une arme a également été trouvée.

Les flics ont plus tard pris 63 animaux exotiques, y compris des perroquets et des dragons barbus, de la maison de Gerold vendredi, après avoir exécuté un mandat de perquisition.

Les voisins ont dit à CBSN Philly qu’ils ne l’avaient pas vu depuis environ une semaine et craignaient que quelqu’un n’ait profité de la gentillesse.

«Il a aidé beaucoup de gens, donc vous savez que c’est quelqu’un qu’il a probablement aidé à un moment donné qui est revenu et lui a fait ça», a déclaré un voisin au diffuseur.

CBSN dit qu’il n’est pas clair si Herring et Gerold se connaissaient.

Des sources policières ont déclaré à Fox 29 qu’ils avaient récupéré des restes dans le garage ainsi que des éléments à comparer pour l’ADN.

« Cela ressemble à quelque chose d’un film ou de quelque chose », a déclaré la voisine Tiffany McLean à CBSN, ajoutant: « Je ne peux pas vraiment, j’essaie toujours de le traiter moi-même. »

L’Inquirer a rapporté que Herring est un délinquant sexuel enregistré et a été arrêté en mai 2020 pour cambriolage, intrusion criminelle, vol et autres accusations.

Il a été libéré en juin et n’a pas encore fait l’objet d’une audience préliminaire, ajoute-t-il.

L’audience préliminaire de Herring concernant le cambriolage et l’abus d’un cadavre est prévue pour le 1er mars, rapporte CBSN.