Un délinquant prolifique de Kelowna détenu après avoir enfreint les ordonnances de libération

Un homme qui a enfreint plusieurs ordonnances de libération est de retour derrière les barreaux après avoir été repéré au volant sur l’autoroute 97.

Le délinquant prolifique a été vu par la GRC de Lake Country se dirigeant vers le sud dans une Hyundai Tiburon avec des plaques dépareillées vers 14 h 30. le 7 décembre, et ne s’est pas arrêté pour enquête.

L’homme était soupçonné d’être une personne assignée à résidence et interdite de conduire en Colombie-Britannique, ce qui a incité la police montée à mettre en place le service de chiens policiers en face de son domicile dans le pâté de maisons 800 de Bullock Road.

Environ une heure plus tard, l’homme est arrivé chez lui et a été arrêté alors qu’il tentait de retirer les plaques volées.

Il a été placé en garde à vue sans incident et le véhicule a été saisi.

« Cette coordination exceptionnelle entre les différentes unités de la GRC, y compris les services généraux de Lake Country, le service cynophile et l’unité des délinquants prolifiques, ainsi que les répartiteurs de la GRC relayant les informations, a permis une arrestation rapide pour renvoyer un délinquant connu devant les tribunaux », a déclaré Gend. Mike Della-Paolera de la GRC de Kelowna.

L’homme est détenu dans l’attente des conditions d’une libération sous caution.

