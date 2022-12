Un délinquant prolifique connu dans l’Okanagan arrêté à Kelowna

La GRC de Kelowna a arrêté un délinquant prolifique connu dans tout l’Okanagan.

Trevor Parkstrom, 47 ans, de Lake Country, a commis plusieurs cas de dommages matériels autour de l’Okanagan au cours des trois derniers mois. Au cours de cette période, il a des dossiers à Lake Country, Kelowna, Kamloops, Oliver, Armstrong et plus encore avec des crimes tels que la fraude, le vol de plus de 5 000 $ et la possession de biens volés.

Depuis 2013, Parkstrom a reçu environ 150 appels de service et n’a montré aucun respect pour la loi et l’ordre, dit la GRC de Kelowna. Plus tôt ce mois-ci, la GRC a décidé d’essayer de relier ses crimes au cours des 90 derniers jours, car il avait 22 dossiers à ce moment-là, dont 12 en décembre seulement.

Aux premières heures du 18 décembre, la GRC a reçu un appel d’un résident de Kelowna qui a constaté une activité suspecte. Ils sont arrivés sur les lieux et ont arrêté Parkstrom sur place, qui se trouvait dans un camion Ford F250 volé.

Il sera détenu pendant deux semaines en attendant sa date d’audience en janvier, car le service des poursuites de la Colombie-Britannique a déjà approuvé les accusations. Tous les dossiers de toutes les parties de l’Okanagan seront classés par ordre de priorité par les enquêteurs au fur et à mesure qu’ils recueillent plus de preuves pour chaque crime, ce qui pourrait entraîner de nouvelles accusations.

« Nos équipes travaillent à partir des données et des renseignements recueillis, pour reconstituer les faits et les preuves et développer des dossiers solides pour les tribunaux », a déclaré le cap. Guillaume Tanguaire. « Nous accordons la priorité à ceux qui commettent des crimes impitoyablement et nous prenons des mesures légales par le biais d’enquêtes pour arrêter les crimes contre les biens. Nos communautés ont été considérablement touchées par cette vague de crimes ».

