Un délinquant dangereux de la Colombie-Britannique se voit refuser la libération conditionnelle après 25 ans derrière les barreaux – Kelowna Capital News

Avertissement : Cette histoire traite de divers types d’abus et peut être pénible pour certains lecteurs.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada a une fois de plus refusé de libérer de prison le plus jeune délinquant dangereux du Canada, maintenant un quart de siècle après que la personne bispirituelle née à Quesnel a été reconnue coupable d’agression sexuelle sur un nourrisson.

Dans sa décision du 20 septembre, la commission a reconnu l’impact de la colonisation et d’une enfance abusive sur Tara Desousa, maintenant âgée de 40 ans, mais a finalement jugé qu’elles présentaient toujours un risque potentiel trop élevé pour être rendues publiques pour bénéficier d’une libération conditionnelle.

Desousa n’avait que 15 ans (alors connu sous le nom d’Adam Laboucan) en 1997 lorsqu’ils ont agressé sexuellement un garçon de 3,5 mois alors qu’ils le gardaient à Quesnel. Desousa a été condamné à une peine de prison d’une durée indéterminée en 1999 et, avec elle, le titre de plus jeune délinquant dangereux au Canada.

Depuis lors, Desousa a demandé une libération conditionnelle totale ou partielle à de nombreuses reprises. Cette année, l’homme de 40 ans a demandé à être libéré dans le Lower Mainland, avec l’intention d’essayer de trouver un emploi dans la construction.

Dans leur refus de demande, le conseil a attribué à Desousa le mérite d’être très motivé, de s’être engagé dans la guérison avec les aînés et d’avoir suivi un cours de construction. Il a également reconnu les impacts “clairs” que la colonisation et les traumatismes intergénérationnels ont eus sur Desousa, qui est d’origine métisse-crie, soulignant l’enlèvement d’un de leurs soignants pendant la rafle des années 60 et les antécédents d’abus et de consommation de substances dans la famille de Desousa.

Le conseil a déclaré que Desousa avait été abusée physiquement, émotionnellement et sexuellement dans son enfance. Ils ont également été victimes d’intimidation à l’école, envoyés en famille d’accueil et initiés à la drogue et à l’alcool à un très jeune âge, selon le rapport de décision.

Tous ces facteurs sont connus sous le nom de principes Gladue que les membres du système de justice doivent prendre en considération lorsqu’ils prennent des décisions concernant des délinquants autochtones.

Pourtant, le conseil a déclaré que sa responsabilité était avant tout de protéger la société et que la dernière évaluation psychiatrique de Desousa selon laquelle il présentait un risque relativement élevé de récidive présentait un trop grand danger potentiel. Le conseil a également souligné les récentes explosions émotionnelles, les comportements irrespectueux et la consommation de drogue comme indicateurs que les actions de Desousa en dehors des limites d’une prison pourraient dégénérer en situations dangereuses.

“Alors que les agents correctionnels et les autres membres du personnel du SCC sont des professionnels formés qui peuvent se retenir lorsqu’ils sont soumis à votre vitriol, il n’y a pas de protection similaire dans la communauté”, a écrit le conseil.

Il a encouragé Desousa à travailler sur un plan de libération plus progressif et les a félicités d’avoir demandé davantage de financement pour le conseil en traumatologie, ce qui leur permettrait une sortie temporaire de prison sous escorte.

L’avocat de Desousa a demandé que leur cas soit réévalué dans six mois, mais le conseil a déclaré que ce ne serait pas assez long pour que Desousa “montre un véritable engagement à mieux gérer votre comportement impulsif et agressif”.

Il réexaminera la demande dans un an à la place.

