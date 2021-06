Un délai d’un mois pour mettre fin au verrouillage coûtera 1 milliard de livres sterling par semaine et risquera 300 000 emplois

Un délai d’un MOIS pour sortir complètement du verrouillage coûtera à l’économie 1 milliard de livres sterling par semaine, a prévenu Boris Johnson.

Le Premier ministre a été informé qu’un revers déclenché par la variante Delta pourrait également conduire à un bain de sang d’emplois – avec 300 000 à risque dans le secteur de l’hôtellerie.

M. Johnson a fait allusion à un retard possible, affirmant qu’il pourrait avoir besoin de donner des vaccins « des jambes supplémentaires » dans la course contre les blocages Crédit : AP

Il a déclaré que la propagation était « une préoccupation sérieuse et sérieuse » avant de rencontrer des collègues clés du Cabinet ce soir. Et il a affirmé que la prudence était nécessaire pour que toute décision soit «irréversible».

Dans l’indice le plus clair à ce jour d’un retard à une réouverture le 21 juin, M. Johnson, a déclaré qu’il pourrait avoir besoin de donner des vaccins « des jambes supplémentaires » dans la course contre les blocages. Julian Jessop, de l’Institute for Economic Affairs, a déclaré : « Même un retard de quelques semaines seulement pourrait être la goutte d’eau pour de nombreuses entreprises, en particulier les pubs, qui viennent à peine de survivre.

« Ils peuvent ne pas revenir du tout. » Les ventes dans le secteur de l’hôtellerie restent en baisse de 42 pour cent.

Le député conservateur Mark Harper a averti hier que tout retard pourrait désormais conduire à un verrouillage sans fin.

Il a déclaré: « Maintenant, les plus vulnérables ont été protégés avec leurs doses de vaccin, nous devons apprendre à vivre avec ce virus plutôt que de subir des blocages et des restrictions saisonniers. »

Mais le professeur Peter Openshaw, de l’organisme consultatif scientifique du gouvernement Nervtag, a déclaré: « Cela est vraiment passé à la vitesse supérieure et cela signifie que nous devons vraiment doubler et ne pas perdre tout l’avantage qui a été acquis. »

La décision devrait être prise par les ministres aujourd’hui avant que le Premier ministre ne tienne une conférence de presse n°10 demain après avoir assisté au sommet de l’OTAN à Bruxelles.