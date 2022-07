Un délai de 20 semaines pour l’élection de HI et l’adoption de la Constitution n’est pas acceptable : FIH

La Fédération internationale de hockey (FIH) a déclaré mardi qu’elle “ne peut pas accepter le délai de 20 semaines” pour que Hockey India adopte une nouvelle constitution et mette en place un conseil dûment reconnu et démocratiquement élu et souhaite que le processus soit achevé rapidement.

La FIH a déjà menacé de priver l’Inde des droits d’organisation de la Coupe du monde masculine qui se tiendra dans les villes jumelles de Bhubaneswar et Rourkela du 13 au 29 janvier.

Dans sa troisième lettre au Comité des administrateurs (CoA) nommé par la Haute Cour de Delhi qui gère le hockey dans le pays, le PDG de la FIH, Thierry Weil, a déclaré que le délai de 20 semaines était “inacceptable” pour l’organisme mondial.

« Nous nous référons à votre e-mail du 22 juillet, dans lequel vous avez mentionné que vous faciliterez les amendements à la Constitution, la tenue d’élections et la remise des affaires à l’organe démocratiquement élu dans les 20 semaines à compter de la date du jugement. À cet égard, nous considérons qu’il s’agit d’une réponse insatisfaisante… », a déclaré Weil dans sa lettre au COA, dont une copie est en possession de PTI.

« …nous voudrions réitérer une fois de plus que FIH ne peut pas accepter ce délai de 20 semaines. Veuillez noter que les amendements à la Constitution et son adoption ainsi que la tenue des élections au conseil exécutif de Hockey India devront avoir lieu rapidement », a-t-il ajouté.

Mercredi dernier, la FIH avait demandé un «calendrier détaillé» à la CoA sur l’adoption de la Constitution modifiée et la tenue de nouvelles élections de Hockey India.

Il a déclaré que si Hockey India n’adoptait pas au plus tôt une Constitution conforme au Code du sport, le pays courait le risque de perdre les droits d’organisation de la Coupe du monde.



Une délégation de trois membres de la FIH, conduite par le président par intérim nouvellement nommé Seif Ahmed, devrait également se rendre en Inde le 15 août pour une réunion d’urgence afin d’évaluer les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption d’une nouvelle Constitution, indispensable pour sauver le pays. Coupe du monde.

Weil a également déclaré que la FIH espère toujours accueillir la Coupe du monde en Inde, mais si les choses ne fonctionnent pas lors de la visite du mois prochain, une interdiction de Hockey India est une possibilité.

Les appels répétés aux membres du CoA sont restés sans réponse.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici