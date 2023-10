Le photographe français Robert Doisneau est célèbre pour ses portraits de scènes de rue parisiennes et son photojournalisme pionnier. Une nouvelle exposition se penche sur sa carrière moins connue dans la fabrication de documents dans le Paris occupé par les nazis, ses photographies de la France en guerre et ses séries sur les imprimeurs clandestins qui ont joué un rôle si vital dans la Résistance française.

Dans le Paris occupé par les nazis dans les années 1940, un réfugié polonais frappe d’urgence à la porte du photographe français Robert Doisneau. Serge Dobkowski avait désespérément besoin de faux papiers et il avait entendu dire que Doisneau était l’homme de la situation. Habituellement, il fallait 48 heures à Doisneau pour fabriquer une fausse carte d’identité. Mais Dobkowski était suivi et il n’y avait pas de temps à perdre. Doisneau a donc rapidement pris et imprimé sa photo et l’a collée sur sa propre carte d’identité. Dobkowski était désormais libre de franchir la ligne de démarcation hors de la France occupée. et passer le reste de la guerre sous le nom de Robert Doisneau.

Ce geste généreux est l’un des nombreux « actes de résistance » documentés dans une nouvelle exposition dans un musée près de Paris sur le célèbre photographe français Robert Doisneau.

Bien avant qu’il ne soit connu pour sa photographie de 1950, “Le Baiser de l’Hôtel de Ville», où un jeune couple fringant s’embrasse dans une rue parisienne animée, Doisneau a travaillé comme faussaire pendant la Seconde Guerre mondiale et a documenté la vie quotidienne pendant l’occupation nazie de Paris.

Vers 1940, Doisneau avait déjà une forme de faussaire. Il trafiquait fréquemment sa feuille de pointage alors qu’il travaillait comme photographe publicitaire industriel pour le constructeur automobile Renault avant la guerre pour camoufler ses retards répétés. (Il a ensuite été licencié parce qu’il était toujours en retard).

Carte d’identité de Robert Doisneau, 1941. © Atelier Robert Doisneau

Après un bref passage dans l’armée dans l’est de la France au début de la guerre, il commença à forger des papiers au début de l’occupation allemande de Paris en juin 1940.

Fort de sa formation de graveur et lithographe, il se lance dans la réalisation de passeports, cartes d’identité et Australien (visas utilisés pour passer du territoire occupé par les nazis vers la zone libre), pour aider ses amis et ceux « dans la merde ».

En juin 1941, un « Monsieur Philippe » (alias du peintre Enrico Pontremoli) le contacte et lui demande de reproduire une carte d’inspecteur de police. Satisfait des résultats, il demande à Doisneau de reproduire davantage de documents officiels. Sans le savoir, Doisneau travaille désormais pour les communistes et les grands réseaux de résistance – la Ligne Comète et le Mouvement de Résistance Unie (MUR), qui deviendra plus tard le Mouvement de libération nationale (MLN). Dans son atelier du sud de Paris à Montrouge, il a reproduit des timbres officiels nazis et fabriqué de fausses cartes de membre pour les milices paramilitaires détestées de Vichy.

L’exposition « Robert Doisneau : L’esprit de résistance » est présentée au Musée de la Résistance nationale du 15 octobre 2023 au 28 avril 2024. © Musée de la Résistance Nationale

S’il était découvert, il risquait la déportation ou l’exécution. Il cache son travail en cours dans les volets roulants de la verrière de son atelier et détruit ses négatifs et tirages une fois le travail terminé. Son appartement a été perquisitionné à trois reprises pendant la guerre à la recherche de photos compromettantes.

“Pétrifié par le bruit des bottes allemandes”

Bien qu’il ait contribué à protéger de nombreuses personnes persécutées par le régime de Vichy et l’armée d’occupation allemande, Doisneau n’aime pas être considéré comme un héros. Il voulait juste « rendre service ».

Il s’est dit “pétrifié par le bruit des bottes allemandes sur les pavés”, a rappelé sa fille, Francine Deroudille, 76 ans, la plus jeune des deux filles de Doisneau, lors de l’ouverture de l’exposition au Musée de la Résistance nationale de Champigny-sur Marne. .

Mais malgré les dangers – et une loi de juillet 1940 interdisant toute photographie extérieure dans la capitale française – il continue à raconter tranquillement la vie quotidienne dans le Paris occupé par les nazis : des soldats allemands déambulant sous la Tour Eiffel, des Parisiens impeccablement habillés s’abritant des raids aériens dans le métro, un résistant à vélo sème des tracts illicites tels des confettis dans les rues de la capitale française.

Un résistant disperse des tracts rue Henry Monnier à Paris dans le cadre d’une série de photos reconstituées par Robert Doisneau sur des imprimeurs clandestins pendant la Seconde Guerre mondiale | Collection AAMRN, Musée de la Résistance Nationale à Champigny-sur-Marne. © Atelier Robert Doisneau

Il a troqué des films au marché noir pour éviter les files d’attente devant de somptueux magasins avec peu de choses sur les étagères et un épicier pesant d’infimes quantités de beurre sur sa balance. Une carte de rationnement pour le charbon est présentée sur fond de rues enneigées.

On y trouve des portraits du « héros populaire, anonyme et secret » Paul Barabé, le concierge de l’immeuble Doisneau, avec son énorme lapin de compagnie. Lorsque les Allemands font irruption dans le bâtiment, Barabé profite de leur pause déjeuner pour brûler un registre contenant les noms et adresses d’une cinquantaine de militants communistes à Montrouge.

Cocktails Molotov et surveillance des barricades

Doisneau a également capturé des occasions plus joyeuses. Amis et famille se sont réunis dans une cave autour d’une jeune fille brune vêtue de blanc pour célébrer sa première communion. Lorsque les sirènes du raid aérien ont retenti, le précieux gigot d’agneau acheté au marché noir à l’occasion de la cérémonie a été parmi les premiers à être mis à l’abri, se souvient Doisneau.

Puis, à partir d’août 1944, lorsque les résistants se soulèvent pour combattre l’occupant allemand, il est libre de couvrir avec frénésie les préparatifs de l’insurrection de Paris.

Des femmes construisent une barricade à Ménilmontant en août 1944 lors de l’Insurrection de Paris | Collection AAMRN, Musée de la Résistance Nationale à Champigny-sur-Marne. © Atelier Robert Doisneau

Il a capturé des Parisiens en train de déchirer des pavés, de soulever de l’asphalte, de déplacer des véhicules et de ramasser des sacs de sable. Des insurgés de tous âges forment une chaîne humaine et construisent les barricades. Le professeur Audibert du Collège de France mélange des cocktails Molotov avec un sourire ironique, comme s’il préparait des boissons pour une fête.

Puis une semaine après la Libération, Doisneau commence à travailler sur une séquence de photos pour le revue artistique et littéraire Le Point pour rendre hommage aux imprimeurs clandestins qui ont joué un rôle si essentiel dans la Résistance française.

Photographier les hommes et les femmes qui avaient imprimé et distribué des tracts, des rapports, des affiches, des poèmes et d’autres types de propagande de résistance pendant la guerre les aurait mis en danger.

Mais maintenant Doisneau, qui respectait la fraternité ouvrière depuis ses années chez Renault, était libre de travailler à une reconstitution de leur travail souterrain : des ouvriers à la machine mettant des caractères dans une cave, un éditeur examinant une affiche appelant à « l’insurrection parisienne » et quand le courant est coupé, une dactylographe à vélo fait fonctionner le générateur de secours. Il réalise les portraits des principaux acteurs impliqués : l’imprimeur Paul Elie Harambat et le peintre Pontremoli discutent de la prochaine édition d’un travail d’impression illicite et il capte l’ambiance underground de l’imprimerie de Claude Oudeville, un lieu qui se prête parfaitement au travail clandestin avec ses doubles entrées.

Paul-Elie Harambat, qui a travaillé comme imprimeur clandestin pour la Résistance française pendant la guerre, est représenté dans une série de photos de Robert Doisneau, prises entre l’automne 1944 et le printemps 1945 | col Collection AAMRN, Musée de la Résistance Nationale à Champigny-sur-Marne. © Atelier Robert Doisneau

Dans ses dernières années, Doisneau, aux manières douces et sans prétention, était furieux d’être considéré comme faisant partie de la Résistance française.

“Je l’ai très rarement vu en colère”, a déclaré Deroudille. « Il était toujours de bonne humeur… mais il était absolument furieux d’être classé aux côtés de gens qui avaient risqué leur vie pour la Résistance. »

Une séquence de douce rébellion

« Il avait connu les résistants pendant la guerre », précise Deroudille. “Il pensait que c’était frauduleux… d’être considéré comme un héros de la résistance.”

Elle trouve donc approprié que l’exposition cadre son travail de guerre dans son « esprit de résistance » plus large et dans la tendance de douce rébellion qui coule comme une veine tout au long de sa vie et de son œuvre.

Doisneau s’est rebellé contre ce qu’il considérait comme son enfance étouffante et bourgeoise à Gentilly, dans la banlieue sud de Paris, pour devenir photographe, travaillant ses propres heures chez Renault afin de pouvoir trouver le temps de documenter la vie dans les rues. La même tendance a inspiré son travail d’après-guerre avec l’écrivain moderniste franco-suisse Blaise Cendrars dans la banlieue parisienne et son travail solitaire et dangereux de faussaire pour la Résistance.

Dobkowsky, connu sous le nom de « Dobko », a survécu à la guerre et est devenu un grand ami de la famille.

« Il y avait tellement d’émotion dans sa voix quand il nous parlait et il était tellement affectueux avec nous, que parfois cela m’énervait », a avoué Deroudille.

“Puis ma mère m’a dit un jour : ‘tu dois toujours être très gentil avec Dobko parce que ses nièces ont été tuées’ [in Poland] pendant la guerre’.”

Doisneau a toujours été réticent à parler de la guerre et du rôle, si discret soit-il, qu’il y a joué. Les histoires de « Dobko » et les images atmosphériques de cette exposition sont un hommage approprié…