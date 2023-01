Un défilé de tempêtes a frappé la Californie avec de la pluie et des inondations

Quelle est leur fréquence ?

Les rivières atmosphériques ont une influence considérable sur la météo et l’approvisionnement en eau de la Californie. Ils provoquent les pluies les plus fortes de l’État et alimentent les plus grandes inondations. Ils conduisent ses cycles de sécheresse et d’humidité, de famine et de festin. Mais ils sont également à l’origine d’une grande partie des brèches dans les digues et des coulées de débris de l’État.

Une seule rivière atmosphérique peut suffire à inonder les maisons, à faire tomber les lignes électriques et à emporter les collines et les autoroutes. Mais lorsque plusieurs débarquent en quelques jours ou quelques semaines, comme cela semble se produire cette semaine, les dégâts potentiels sont multipliés.

Les sols déjà saturés d’eau de pluie pourraient ne plus être en mesure d’absorber, ce qui entraînerait des inondations et des glissements de terrain. Les rivières et les ruisseaux déjà gonflés après une tempête pourraient déborder. Dans les hautes montagnes, la pluie pourrait tomber sur la neige, la faire fondre et provoquer une cascade d’eau vers les communautés en contrebas. Les services d’urgence pourraient être étirés jusqu’au point de rupture.

Lorsque de grosses tempêtes se succèdent, il est également plus difficile pour les infrastructures de canaliser toute cette eau dans le sol ou dans des réservoirs où elle peut être conservée en réserve pour les étés secs.

“Il est vraiment utile que les tempêtes aient la gentillesse de s’espacer d’une semaine ou deux afin que nous ayons le temps pour que l’eau se déplace dans le système”, a déclaré Jeanine Jones, responsable du Département des ressources en eau de Californie.

Une accumulation de temps humide a provoqué des inondations catastrophiques à travers la Californie et le nord-ouest du Pacifique au cours de l’hiver 1861-1862, lorsque des déluges ont emporté des maisons et des fermes et transformé les vallées en vastes lacs. Alors que le réchauffement climatique se poursuit, les scientifiques affirment que le risque d’une répétition de ces inondations augmente.