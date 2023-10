Un défilé de mode record stimule le financement et la sensibilisation à la violence domestique

6 octobre — Un refuge pour les victimes de violence domestique, ainsi que des ressources pour les soutenir, ont reçu un énorme coup de pouce grâce à un défilé de mode attirant 130 invités pour soutenir la cause.

L’événement a permis de récolter 27 000 $ pour REACH, qui fournit des services aux victimes de violence domestique, d’agression sexuelle, de maltraitance envers les personnes âgées et de traite d’êtres humains.

Il est difficile de dire si le lieu de l’événement – ​​le Waynesville Inn récemment rénové – ou les modèles ont été la principale attraction qui a attiré une foule plus nombreuse que jamais. La fréquentation des défilés de mode variait historiquement entre 80 et 100 personnes, a déclaré Ansie Budde, présidente de l’événement.

Budde pense qu’il s’agit d’un mélange des deux, ainsi que d’une publicité accrue avec 11 mannequins et 11 magasins parlant de l’événement.

Cette année, le défilé de mode REACH mettait en vedette des femmes de diverses entreprises et disciplines qui se démarquent par leur métier ou leur contribution à la communauté. Les modèles allaient des propriétaires d’entreprises et des fonctionnaires aux artistes et philanthropes. Tous étaient des tenues de mannequin provenant des différentes boutiques du comté.

Alors que les invités hurlaient et aahaient devant les tenues, beaucoup ont fait remarquer qu’ils n’avaient pas entendu parler du magasin où on pouvait les trouver, et d’autres ont promis de visiter le magasin.

L’un des moments forts de l’après-midi a été la conférencière invitée, Kit Gruelle, survivante de violence domestique et militante auprès de REACH.

Gruelle a parlé de l’insuffisance des lois sur la violence domestique en Caroline du Nord. En Caroline du Nord, battre son chien est un crime, mais battre sa femme ou son enfant est un délit. Une loi de l’État s’intitule Assaut délit avec une arme mortelle. Cela signifie qu’un homme peut tirer ou poignarder sa victime, mais s’il n’y a aucun dommage à un organe vital, l’agression est considérée comme un délit, a déclaré Gruelle.

Les participants à l’événement REACH ont eu connaissance d’un cas extrême de violence domestique impliquant une femme qui a été battue et abattue (le tout filmé par une caméra de surveillance), mais qui n’a donné lieu qu’à une peine de probation pour son agresseur.

« Il y a eu un cri de choc et d’indignation dans toute la salle », a déclaré Budde. « Nous devons remédier à cette parodie. »

Le défilé de mode de cette année a permis de récolter 27 000 $. Les fonds seront utilisés pour les services aux clients en mettant l’accent sur la réinstallation, les kits de logement, les conseils et les abris d’urgence.

« Nous sommes très reconnaissants envers la communauté d’avoir rendu cet événement aussi amusant et réussi », a déclaré Budde. « Un grand merci à nos sponsors, aux donateurs de l’encan silencieux, aux participants, aux mannequins, aux magasins et bien sûr à Lyn Donley, qui a si gracieusement et délicieusement animé le défilé de mode et la vente aux enchères en direct d’un original enchanteur de Margaret Roberts. Travailler avec le Waynesville Inn & Golf Club était un plaisir. Le personnel y est formidable. »

Le comité des événements spéciaux planifiant le défilé de mode était composé de Susan Greb, Peg Ganger, Sandy Green, Betsy Prescott et Budde.

L’agence gère un refuge pour les victimes de violence domestique, une ligne d’assistance téléphonique 24 heures sur 24, des groupes de conseil et de soutien, ainsi que des efforts éducatifs dans la communauté. Il existe diverses possibilités de faire du bénévolat et il y a toujours un besoin de soutien financier.

« Nous avons toujours besoin d’articles ménagers, car les femmes et les enfants qui viennent au refuge n’ont rien d’autre que les vêtements sur le dos. En ce moment, nous avons besoin de paniers à linge », a déclaré Budde.

Pour en savoir plus, visitez www.reachofhaywood.org/ ou appelez le 828-456-7898, qui est également le numéro de la ligne d’assistance 24 heures sur 24.