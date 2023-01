Un déficit budgétaire géant et une affaire judiciaire anti-gay montrent les retombées de la guerre en Russie

Commentez cette histoire Commenter

La Russie a terminé 2022 avec un déficit de 3,3 billions de roubles, soit 47,3 milliards de dollars, a annoncé mardi le ministre des Finances Anton Siluanov – l’un des pires exercices financiers de l’histoire du pays, alors que l’économie russe a supporté le poids des coûts élevés de sa guerre en Ukraine et le douleur des sanctions économiques occidentales.

Le déficit de 47,3 milliards de dollars contraste fortement avec un excédent budgétaire de 6,7 milliards de dollars en 2021. La seule année où la Russie a connu un déficit plus important a été en 2020 pendant la pandémie de covid, lorsqu’il a atteint 4,1 billions de roubles, soit 55 milliards de dollars à l’époque.

Selon des chiffres supplémentaires du ministère des Finances publiés par le journal économique russe RBC, les dépenses budgétaires annuelles de la Russie ont également augmenté de près de 26 % en 2022, apparemment en raison des coûts militaires.

Les chiffres donnent à réfléchir à la mesure par la Russie des coûts économiques de la décision du président Vladimir Poutine d’envahir l’Ukraine, que le Kremlin a cherché à minimiser. Les coûts, en sang et en or, augmentent et devraient encore augmenter en 2023.

Selon RBC, les dépenses militaires devraient bondir en 2023, de près de 5 000 milliards de roubles, soit 71 milliards de dollars, alors que Moscou tente de contrer les armes données à l’Ukraine par les États-Unis et les autres partisans occidentaux de Kyiv.

Les dépenses russes en matière de sécurité et d’application de la loi devraient augmenter à peu près du même montant, a rapporté RBC, signalant peut-être la crainte du Kremlin que la guerre ne suscite des troubles populaires.

L’armée russe a trébuché depuis le début de l’invasion en février dernier, échouant d’abord dans sa tentative de s’emparer de Kyiv, la capitale, au printemps, puis poussée dans des retraites humiliantes dans les régions du nord-est de Kharkiv et du sud de Kherson à l’automne.

Le Kremlin, à court de matériel, a acheté des drones à l’Iran et a été contraint d’imposer une mobilisation partielle pour compenser les lourdes pertes sur le champ de bataille. En réponse, des centaines de milliers d’hommes ont fui le pays pour éviter d’être enrôlés dans la guerre, ce qui nuirait davantage à l’économie.

Mardi, cependant, la Russie semblait sur le point de réaliser l’un de ses premiers gains militaires concrets depuis des mois, alors que ses forces semblaient s’approcher du contrôle de la ville de Soledar, une porte d’entrée de la ville de Bakhmut, qui a fait l’objet de certains des les batailles les plus sanglantes de la guerre ces dernières semaines dans la région orientale de Donetsk.

Le gouvernement russe aurait cherché à s’attaquer à son déficit budgétaire en plein essor l’année dernière en puisant dans les économies du Fonds national de protection sociale de la Russie, ainsi qu’en prélevant des taxes exceptionnelles sur Gazprom, la société énergétique russe contrôlée par l’État.

Les nouveaux chiffres ont été dévoilés mardi au milieu d’informations selon lesquelles Moscou prévoit une “mobilisation des revenus” et pourrait faire pression sur les entreprises d’État et les producteurs de matières premières russes pour obtenir plus d’argent pour financer l’effort de guerre, y compris une proposition d’imposer des charges “ponctuelles” sur les engrais et le charbon. producteurs.

Des signes supplémentaires de turbulences économiques sont apparus dans un nouveau rapport selon lequel les ventes d’AvtoVAZ, le constructeur automobile russe qui produit l’emblématique Lada, avaient diminué de 46% par rapport à 2021.

Les difficultés économiques n’étaient qu’une indication des retombées de la guerre. Signe supplémentaire de la perturbation de la vie politique et culturelle en Russie, la première affaire pénale a été annoncée contre une maison d’édition russe indépendante en vertu d’une loi récemment élargie interdisant la “propagande” LGBTQ.

La loi, adoptée en décembre, s’appuie sur la législation existante ciblant la communauté LGBTQ et interdit la « promotion » ou la « éloge » des personnes et des relations LGBTQ dans les livres, les films et la publicité.

Alexander Khinshtein, membre de la Douma d’État, la chambre basse du Parlement russe, a annoncé qu’une action en justice avait été engagée contre Popcorn Books, un éditeur qui a ouvertement soutenu les droits LGBTQ en Russie.

“J’espère que l’affaire sera portée devant les tribunaux et que Popcorn Books, qui a ouvertement défié l’État, obtiendra ce qu’il mérite”, a écrit Khinshtein sur la chaîne de messagerie Telegram.

“Cette maison d’édition est l’un des fleurons de la promotion de la littérature LGBT en Russie”, a-t-il poursuivi. “La propagande LGBT Popcorn Books a non seulement continué à vendre de tels livres, mais a commencé avec défi à décorer leurs couvertures avec des citations de l’article 29 de la constitution, qui garantit la liberté d’expression et l’interdiction de la censure.”

Popcorn Books a publié un roman en 2021 sur la relation entre deux adolescents dans un camp d’été soviétique, intitulé “Summer in a Pioneer Tie”, qui est devenu un succès, se vendant à 200 000 exemplaires au cours des six premiers mois de sa sortie.

En 2020, le co-fondateur de Popcorn Books, Tata Anastasian, a déclaré dans une interview qu’il s’agissait de la première maison d’édition russe à promouvoir la littérature LGBTQ.

“Je crois que chaque domaine de la culture a besoin de personnes capables de faire ces petits mais difficiles pas en avant afin de changer l’avenir de leur pays”, a déclaré Anastasian à l’époque. « Notre objectif n’est pas seulement de donner aux gens le plaisir de lire, mais aussi de les aider à faire face aux difficultés de la vie, à s’accepter et à accepter les autres.

Depuis le début de l’invasion, le gouvernement russe a durci son allégeance à ce qu’il appelle les « valeurs familiales traditionnelles » et s’est étroitement lié à l’Église orthodoxe, qui s’est prononcée fermement en faveur de la guerre en Ukraine. Les communautés LGBTQ déjà vulnérables sont désormais encore plus marginalisées.

Les critiques de la guerre, et les personnalités de l’opposition politique en général, ont fait l’objet de graves persécutions au milieu de la ferveur de la guerre, bien que le Kremlin s’efforce d’écraser la dissidence politique depuis des années.

Mardi, un groupe de médecins russes a publié une lettre ouverte adressée à Poutine, l’implorant d’arrêter de “torturer” le chef de l’opposition russe Alexei Navalny – qui est emprisonné depuis son retour en Russie après s’être remis en Allemagne d’une tentative d’assassinat en 2020 avec un nerf. agent.

Selon ses partisans, Navalny a passé 15 jours à l’isolement pendant les vacances du Nouvel An.

“Nous exigeons qu’il soit mis fin aux abus d’Alexei Navalny, nous exigeons de cesser d’envoyer Alexei en cellule disciplinaire, nous exigeons que les médecins civils soient autorisés à le voir et, si nécessaire, qu’il soit hospitalisé dans un hôpital civil pour un examen complet et traitement », lit-on dans la lettre, initialement signée par plus de 20 médecins.

La lettre faisait suite à un article publié lundi sur les réseaux sociaux de Navalny qui détaillait sa récente expérience en isolement cellulaire. D’éminents blogueurs et journalistes russes se sont depuis joints à l’appel, demandant à leurs lecteurs de signer la lettre.

Un journaliste russe, Alexander Plushev, a écrit sur Telegram : « S’il y a des médecins courageux parmi mes lecteurs, eux aussi peuvent signer l’appel de leurs collègues exigeant la fin des abus d’Alexei Navalny.