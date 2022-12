Un défibrillateur maintient les espoirs du Néerlandais Daley Blind de jouer en quart de finale de la Coupe du monde

Le défenseur néerlandais Daley Blind aurait tout à fait le droit de se pincer d’incrédulité lorsqu’il affrontera l’Argentine en quart de finale de la Coupe du monde de vendredi.

Non pas parce que ce sera son 99e international, et une deuxième rencontre avec Lionel Messi et l’Argentine après la demi-finale de 2014 au Brésil, mais plus qu’il a pu continuer à jouer malgré deux incidents cardiaques subis sur le terrain.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Blind, 32 ans, a un défibrillateur automatique implantable (DCI) dans sa poitrine pour détecter un rythme cardiaque irrégulier et délivrer un choc salvateur en cas d’arrêt cardiaque soudain.

C’est le même appareil qui a permis à Christian Eriksen de reprendre sa carrière après l’horrible drame de son arrêt cardiaque en jouant pour le Danemark lors du Championnat d’Europe l’an dernier.

Blind, qui a passé quatre ans à Manchester United entre deux périodes avec l’Ajax Amsterdam, a eu une crise cardiaque présumée lors d’un match de Ligue des champions pour l’Ajax contre Valence en 2019, se sentant étourdi et rapidement enlevé pour se faire soigner.

Les médecins ont diagnostiqué un trouble du rythme cardiaque et ont d’abord suggéré que sa carrière professionnelle était terminée.

“Vous avez vu tout le monde me regarder avec peur”, se souvient Blind dans un documentaire émouvant intitulé “Never Again Standing Still” sur la gestion de la condition, qui a été publié juste avant le coup d’envoi de la Coupe du monde.

Son ancien coéquipier de l’Ajax Eriksen apparaît également dans le film et Blind raconte comment la réaction de son père Danny, également international néerlandais et maintenant assistant de Louis van Gaal à la Coupe du monde, lui a donné envie de continuer.

EXCLUSIF | Des tournois comme le TPL aideront le public à mieux se connecter au tennis, estime Ankita Raina

« Quelque chose qui m’est toujours resté, c’est la réaction de mon père. Il est resté si stoïque. Il n’a pas abandonné, il a continué à demander au médecin s’il y avait d’autres options. Sa vision sobre m’a donné de l’espoir.

INCIDENT CRIANT

Huit mois après avoir été équipé du défibrillateur, Blind a subi un autre incident lorsqu’il s’est soudainement effondré sur le terrain, hurlant lorsque l’ICD s’est déclenché.

Cependant, il a pu se lever et quitter le terrain et a reçu le feu vert des médecins peu de temps après.

“C’est quelque chose que vous emportez avec vous tous les jours”, dit Blind.

« Vous vous levez, vous allez travailler, vous prenez vos médicaments. Vous y pensez pendant un sprint, vous l’emportez toujours avec vous. Ce n’est qu’au bout d’un an que je suis entré dans un jeu sans y penser. Puis j’ai appelé mon père pour lui dire.

Blind est maintenant à l’aube d’un moment fort de sa carrière alors que les Pays-Bas se préparent à affronter l’Argentine.

Il a marqué lors des huitièmes de finale de samedi dernier contre les États-Unis et, avec son compatriote ailier Denzel Dumfries, a été la vedette du spectacle dans une victoire convaincante 3-1.

“Je me sens très en forme et je peux faire tout ce qu’une personne normale peut faire. De temps en temps, je vais faire des contrôles, mais tant que j’ai encore ce disque, j’essaierai d’en tirer le meilleur parti », ajoute-t-il.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici