Un “défi tranquillisant” viral sur TikTok envoie des enfants à l’hôpital

Après le ‘choking challenge’ et le ‘Labello challenge’, un nouveau défi dangereux devient viral sur le réseau social TikTok. Le soi-disant «défi tranquillisant» invite les jeunes à prendre des drogues potentiellement dangereuses et a déjà fait plusieurs victimes au Mexique. La situation est telle qu’elle inquiète les autorités du pays.

“Le dernier à s’endormir gagne.” Ainsi va le “défi tranquillisant”, désormais viral sur TikTok, qui consiste à prendre du clonazépam, un médicament prescrit pour les crises d’épilepsie et l’anxiété, puis à rester éveillé le plus longtemps possible malgré ses effets sédatifs. .

Début février, 15 élèves âgés de 10 à 12 ans d’une école de Guanajuato, au Mexique, ont subi les effets de ce défi dangereux. Certains d’entre eux ont dû être hospitalisés. Le pays d’Amérique centrale a vu une vague de jeunes participer à ce défi au cours des derniers mois. En janvier, huit étudiants de la capitale, Mexico, et trois autres de la ville de Monterrey, dans le nord du pays, avaient déjà été victimes de ce défi.

La situation inquiète les autorités mexicaines. Le 25 janvier, les autorités sanitaires ont lancé une alerte nationale mettant en garde contre cette provocation et la prise de clonazépam, qui peut être dangereux s’il est pris autrement que dans un contexte médical. Les autorités exhortent le public à signaler les pharmacies qui vendent le médicament sans ordonnance.

Le clonazépam fait partie de la famille des benzodiazépines, connue pour créer une forte dépendance. Le clonazépam est généralement utilisé pour traiter les crises d’épilepsie, la nervosité et l’anxiété. Son action sédative est puissante et se fait sentir en moins d’une heure. Ce médicament détend tous les muscles et les nerfs. Cependant, il peut avoir des effets secondaires potentiellement graves, tels que la tachycardie, des problèmes respiratoires et des convulsions. À forte dose, il peut même provoquer le coma et la mort.

Mais ce ne sont pas seulement les pharmacies vendant de tels médicaments sans ordonnance qui sont visées pour endiguer la tendance. Suite à l’hospitalisation des étudiants de Guanajuato, le maire de la ville, Alejandro Navarro, a également lancé un appel aux parents sur sa page Facebook, les exhortant à garder un œil sur leurs enfants et leur utilisation des réseaux sociaux.

