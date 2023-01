Sur TikTok, le « choking challenge », un nouveau challenge qui consiste à retenir son souffle le plus longtemps possible, devient viral. Mais loin des vidéos drôles ou superficielles qui deviennent souvent virales sur le réseau social, ce challenge s’est décès de certains jeunes utilisateurs.

L’une des dernières polémiques de TikTok concerne le “choking challenge”. Aussi connu sous le nom de “blackout challenge”, cette pratique consiste à retenir sa respiration le plus longtemps possible, jusqu’à ce que l’on s’évanouisse. Ce défi est évidemment extrêmement dangereux, de nombreux experts tirant la sonnette d’alarme. Il peut provoquer des évanouissements, des lésions cérébrales, des convulsions, des incapacités à vie et même la mort.

Le “choking challenge” (ou “blackout challenge”) n’est pas né sur les réseaux sociaux. Ce genre de « jeu » fait parler d’eux depuis plusieurs décennies, sous différents noms, dont le « jeu de l’écharpe ». Il a été la cause du décès d’au moins 82 enfants et adolescents américains (de 6 à 19 ans) entre 1995 et 2007, selon le Center for Disease Control and Prevention (CDC).

L’une des dernières victimes était Milagros Soto, une jeune fille argentine de 12 ans qui a été retrouvée morte chez elle après avoir participé au défi. L’été dernier, le Daily Mail a rapporté que deux garçons britanniques, Leon Brown, 14 ans, et Archie Battersbee, 12 ans, ont perdu la vie à cause de la même tendance virale. Les parents des garçons ont porté plainte contre TikTok, qu’ils estiment responsable d’inciter leurs enfants à se livrer à une pratique dangereuse.

Le réseau social est-il responsable ?

En 2021 déjà, deux familles américaines portaient plainte contre TikTok après le décès de leurs filles âgées de 8 et 9 ans, victimes selon elles du « blackout challenge ». Dans leur plainte, rapportée par le média The Independent, la les parents ont souligné la capacité de l’algorithme à présenter un contenu dangereux, nuisible, voire mortel pour les utilisateurs mineurs.

Ces dernières années, il y a eu beaucoup de débats sur l’utilisation de l’application par les jeunes. En renouvelant constamment les contenus grâce à des algorithmes, les utilisateurs pourraient être susceptibles de tomber sur des contenus inappropriés, voire dérangeants. Et ce n’est pas seulement sur l’application. Selon une étude de Nord VPN sur les 10-17 ans en France et leurs usages d’internet, 3 jeunes sur 5 tombent sur des contenus pornographiques dont 34% sur les réseaux sociaux.

TikTok a tenté de restreindre les recherches de vidéos liées à de tels défis, mais les utilisateurs ont constaté qu’elles continuaient à apparaître avant la modération ou se retrouvaient sur d’autres plateformes moins visibles.

Un porte-parole de TikTok a déclaré au média australien 7news que le hashtag dédié au défi était banni de la plateforme depuis un certain temps. “Cela signifie que lorsque quelqu’un le recherche, un message le relie à notre centre de sécurité.”

Ce n’est pas le seul défi dangereux qui a suscité la controverse pour avoir prétendument été promu sur TIkTok. D’autres ont promu des pratiques diététiques ou des techniques de beauté douteuses, tandis que certains ont même fait référence au suicide.

