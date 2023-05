La première défenseure des droits des personnes âgées au Canada, Isobel Mackenzie, est sur le point de prendre sa retraite de son travail en Colombie-Britannique, mais pas avant le printemps prochain.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique recherchera maintenant un nouveau défenseur des aînés pour remplir ce rôle, à la suite du départ à la retraite en mars 2024 de Mackenzie, qui a été une voix pour les aînés de la Colombie-Britannique depuis qu’elle a accepté le poste en 2014. Avant cela, elle a travaillé avec des aînés à Victoria à Services communautaires Beacon.

Pendant neuf ans, son travail a été d’informer le gouvernement provincial des problèmes qui préoccupent les personnes âgées dans les communautés de la Colombie-Britannique.

Jeudi (11 mai), le ministre de la Santé, Adrian Dix, a remercié Mackenzie pour plus de 25 ans de service aux aînés, affirmant qu’elle était une voix forte pour les aînés de toute la province.

« Au cours de ses décennies de service, Isobel a été une ardente défenseure des personnes âgées et de leurs familles », a déclaré Dix. «Elle a travaillé dans les soins à domicile, les soins agréés, les services communautaires et les services bénévoles, faisant une différence significative dans la vie de nombreuses personnes en Colombie-Britannique.

« En tant que défenseur des aînés de la Colombie-Britannique, Isobel a fait d’importantes recommandations au gouvernement pour aider à apporter des changements à l’échelle du système afin d’améliorer le bien-être des aînés et de s’assurer qu’ils ont accès aux ressources et au soutien dont ils ont besoin.

Dix a ajouté que Mackenzie a eu « une carrière extraordinaire engagée à améliorer la vie des personnes âgées.

« Votre travail a touché des gens partout dans la province. J’ai beaucoup apprécié votre perspicacité et votre engagement à créer un réel changement pour les gens. « J’ai hâte de continuer à travailler avec Isobel dans les mois à venir, et avec le nouveau défenseur des aînés lors de leur transition vers ce rôle, sur l’amélioration des programmes et des services pour les aînés en Colombie-Britannique »

La biographie de Mackenzie sur le site Web du Bureau du défenseur des aînés de la Colombie-Britannique (seniorsadvocatebc.ca) indique qu’elle a précédemment dirigé la plus grande agence à but non lucratif de la Colombie-Britannique, desservant plus de 6 000 personnes âgées chaque année.

«Dans ce travail, Isobel a dirigé la mise en œuvre d’un nouveau modèle de soins de la démence qui est devenu une pratique exemplaire nationale et a dirigé la première accréditation de sécurité pour les travailleurs à domicile, parmi de nombreuses autres réalisations», lit-on dans la biographie.

« Isobel a été largement reconnue pour son travail et a été nommée PDG de l’année en Colombie-Britannique pour le secteur sans but lucratif et nommée Héros provincial des soins de santé. »

Depuis 2014, le Bureau du défenseur des aînés de la Colombie-Britannique s’emploie à surveiller les services aux aînés, à promouvoir la sensibilisation et à travailler en collaboration avec les aînés, les familles, les décideurs, les fournisseurs de services et d’autres pour trouver des solutions aux problèmes systémiques et faire des recommandations au gouvernement sur les moyens d’améliorer les soins aux une population vieillissante.

Lors d’un discours à l’hôtel de ville à Campbell River en juillet dernier, Mackenzie a partagé des données surprenantes sur l’état de la vie des personnes âgées en Colombie-Britannique.

« Donc, dans l’ensemble, en Colombie-Britannique, il y a plus d’un million de personnes âgées de plus de 65 ans, soit environ une personne sur cinq, donc 20% des Britanno-Colombiens ont 65 ans et plus », a déclaré Mackenzie. « C’est ce à quoi nous nous attendons, à savoir que la proportion de la population âgée de 65 ans et plus va continuer à croître.

« Ce qui est intéressant à noter, c’est que la très grande majorité – 90 % des personnes âgées – vivent de façon autonome dans leur propre maison. Je tiens à le souligner. Je tiens à souligner que même à 85 ans et plus, 77 % des gens vivent seuls – 85 ans et plus. Et ce nombre a augmenté lors du dernier recensement.

Et ce million de personnes âgées ou plus vivent plus longtemps et en meilleure santé plus longtemps. Ils conduisent aussi plus longtemps. Nous mourons toujours, dit-elle, mais ce que nous voyons est ce qu’on appelle la morbidité compressée où les gens ne sont malades que pendant un an ou deux à la fin de leur vie.

« Donc, c’est le schéma général et cela ne change pas », a déclaré Mackenzie.

D’autres données révélatrices présentées par Mackenzie portaient sur la démence et sur le fait qu’elle n’est pas aussi inévitable que vous le pensez.

« Quatre-vingt pour cent des personnes de plus de 85 ans ne sont pas atteintes de démence », a-t-elle déclaré.

Au fur et à mesure que vous augmentez, si vous regardez 90, 95 et 100 ans, le pourcentage de personnes atteintes de démence augmenterait, c’est une condition qui augmente avec le vieillissement, a déclaré Mackenzie.

« Mais cette idée que nous vivons dans vos années 80 et dans vos années 90, que vous allez automatiquement développer une démence ou avoir une déficience cognitive importante n’est en fait pas vraie », a-t-elle déclaré. « Vous pourriez, c’est vrai, mais pas nécessairement, vous le ferez.

« La plupart des gens vivront l’intégralité de leur vie, non seulement dans leur maison, mais avec la plupart de leurs billes, même si elles sont nombreuses ou peu nombreuses. »

avec des fichiers d’Alistair Taylor, Campbell River Mirror

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Instagram et suivez Tom sur Twitter

Séniors