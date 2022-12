Un défenseur des passagers exhorte les passagers de Sunwing bloqués au Mexique à intenter une action en justice

Alors que des centaines de Canadiens se précipitent pour rentrer chez eux après l’annulation de leurs vols Sunwing en provenance du Mexique la semaine dernière, un défenseur des droits des passagers affirme que les voyageurs bloqués devraient envisager des poursuites judiciaires s’ils ne sont pas indemnisés.

Gabor Lukacs, président et fondateur du groupe Air Passenger Rights, a déclaré que les voyageurs bloqués par des annulations devraient payer tout ce qu’il faut pour rentrer chez eux, y compris les vols, et conserver soigneusement des registres et des reçus de leurs dépenses.

Il dit que si Sunwing ne les indemnise pas correctement, ils devraient envisager d’intenter une action en justice dans le but de forcer la compagnie aérienne à changer ses pratiques. Le site Web de l’Office des transports du Canada montre que l’organisme de réglementation du transport aérien n’a infligé d’amende qu’à un seul transporteur – WestJet – au cours des cinq dernières années pour ne pas avoir fourni une indemnisation adéquate.

Lukacs dit que l’agence ne fait pas assez pour appliquer le Règlement fédéral sur la protection des passagers aériens et tenir les compagnies aériennes responsables.

Sheldon de Souza dit qu’il devait rentrer chez lui de Puerto Vallarta le 21 décembre avec Sunwing, mais qu’il a dû acheter son propre vol de retour avec Air Canada après que la compagnie l’ait trompé pendant des jours sur le moment où son vol pourrait être reporté.



