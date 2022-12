Un défenseur des passagers exhorte les passagers de Sunwing bloqués au Mexique à intenter une action en justice

Alors que des centaines de Canadiens se précipitent pour rentrer chez eux après l’annulation de leurs vols Sunwing au départ du Mexique la semaine dernière, un défenseur des droits des passagers a déclaré que les voyageurs bloqués devraient envisager des poursuites judiciaires s’ils ne sont pas indemnisés par la compagnie aérienne.

Gabor Lukacs, président et fondateur du groupe Air Passenger Rights, a déclaré que les passagers aux prises avec des vols annulés et des informations insuffisantes sur le moment où ils pourraient être modifiés devraient acheter leurs propres billets de retour auprès d’un autre transporteur et conserver soigneusement des registres et des reçus de leurs dépenses.

Si Sunwing refuse de les indemniser en vertu du Règlement fédéral sur la protection des passagers aériens, ils devraient porter l’affaire devant le tribunal des petites créances, a déclaré Lukacs dans une interview.

«Nous sommes à un point au Canada où poursuivre une compagnie aérienne n’est pas simplement une question d’argent, c’est une question de changer la façon dont ils fonctionnent. Il s’agit de modifier le comportement », a-t-il déclaré. “Et c’est là que le gouvernement manque à ses devoirs envers le public.”

Il a déclaré que les passagers devraient également téléphoner à leur député local et demander une meilleure application des droits des passagers au Canada.

Dimanche dernier, des centaines de voyageurs canadiens étaient bloqués à Cancún, au Mexique, après que Sunwing ait annulé leurs vols de retour. Certains ont décrit avoir été traînés d’un hôtel à l’autre, arrivant parfois pour découvrir qu’il n’y avait pas de chambre réservée pour eux, tandis que les responsables de Sunwing ont fourni des informations inexactes et incomplètes sur le moment où ils pourraient rentrer chez eux.

Sheldon de Souza a déclaré dans une interview lundi qu’une situation similaire se joue à Puerto Vallarta sur la côte ouest du Mexique. Il a dit qu’il s’y était rendu avec sa femme, ses trois enfants et trois amis de la famille le 14 décembre, avec un vol de retour prévu avec Sunwing le 21 décembre.

Ce vol a été annulé, bien que seuls certains passagers aient été informés, a-t-il déclaré. Plusieurs jours d’informations incomplètes et de confusion de la part de Sunwing ont suivi, a-t-il déclaré.

Lui et un groupe d’autres passagers ont été transférés dans différents hôtels et invités à vérifier chaque jour et à se présenter au hall toutes les heures, au cas où il y aurait des nouvelles d’un vol.

Les responsables de Sunwing à l’hôtel disaient qu’il y avait un vol à venir puis, quelques heures plus tard, disaient qu’il avait été annulé, a déclaré de Souza. Il a dit qu’entre-temps, les vols n’apparaîtraient pas sur les horaires quotidiens de l’aéroport, ce qui a amené de Souza à croire qu’il était induit en erreur.

Il a dit qu’il s’était réservé une place sur un vol d’Air Canada vers Calgary le 23 décembre, ce qui lui a coûté environ 1 000 $. Sa femme, ses enfants et leurs amis ont réussi à obtenir un vol Sunwing pour rentrer chez eux le lendemain de Noël, mais uniquement parce qu’ils ont commencé à se présenter à l’aéroport pour demander une place, a-t-il déclaré.

Il a dit qu’ils avaient pris des sièges sur un vol Sunwing à destination d’Edmonton tard le jour de Noël, atteignant même la porte d’embarquement avec des cartes d’embarquement. Mais ensuite, les responsables ont déclaré que l’équipage avait dépassé ses heures de travail maximales autorisées et que l’avion a été annulé.

“C’était comme si Sunwing venait de nous abandonner, ils s’en fichaient”, a déclaré de Souza. “Ce n’est même pas qu’ils ont fait un effort, ils nous ont oubliés.”

Il a dit qu’il y avait «plusieurs centaines» de Canadiens bloqués à Puerto Vallarta lorsqu’il est parti, et certains y sont probablement encore.

Le Règlement fédéral sur la protection des passagers aériens oblige les compagnies aériennes à verser jusqu’à 1 000 $ en compensation pour les annulations ou les retards importants qui découlent de raisons sous le contrôle du transporteur lorsque la notification arrive 14 jours ou moins avant le départ.

Lukacs a déclaré qu’il était peu probable que Sunwing paie volontairement. L’Office des transports du Canada, qui agit en tant qu’organisme fédéral de réglementation des compagnies aériennes, ne fait pas assez pour tenir les compagnies aériennes responsables, a-t-il déclaré, de sorte qu’elles ne ressentent pas beaucoup de pression pour obéir aux règles.

La législation fédérale accorde aux agents d’exécution de l’agence le pouvoir d’enquêter sur les entreprises et les individus qui, selon eux, ont enfreint les règles et d’imposer des amendes pouvant atteindre 25 000 $.

Le site Web du régulateur montre qu’au cours des cinq dernières années, un seul transporteur – WestJet, pour 55 cas fin janvier – a été condamné à une amende pour ne pas avoir fourni une compensation adéquate aux passagers. L’amende totale était de 11 000 $.

Lukacs a déclaré que l’agence n’inflige pas suffisamment d’amendes. « Le gouvernement ferme les yeux sur l’inconduite des compagnies aériennes », a-t-il déclaré.

Ni Sunwing ni l’Office des transports du Canada n’ont répondu immédiatement à une demande de commentaires.

Sunwing a déclaré dimanche dans un e-mail qu’il avait annulé les vols en raison du mauvais temps et qu’il essayait de ramener les gens chez eux “dans les prochains jours”.

“Nos équipes travaillent d’arrache-pied pour réadapter les clients en assurant l’entretien des avions dans la mesure du possible, en plus d’organiser des hôtels alternatifs et des transferts pour ceux qui ont des retards de nuit”, indique l’e-mail.

Sarah Smellie, La Presse Canadienne

