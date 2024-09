Un défenseur appelle les législateurs à faire pression en faveur d’un plafonnement universel des prix de l’insuline

CRAWFORDSVILLE, Indiana (WISH) – Depuis 13 ans, Molly King dépend d’un médicament à base d’insuline pour la gérer. Diabète de type 1. Le 31 décembre, ce médicament sera rayé du marché.

King, qui vit à Crawfordsvilleavait 18 ans lorsqu’on lui a diagnostiqué pour la première fois un diabète de type 1. Après beaucoup de travail avec une équipe médicale, on lui a prescrit de l’insuline à action prolongée Levemir. Elle prend également un médicament à base d’insuline à courte durée d’action.

Le fabricant de Levemir a annoncé qu’il arrêterait le médicament en 2023. La société a évoqué des « contraintes de fabrication » au moment de l’annonce.

Lorsque King apprit la nouvelle pour la première fois, la panique s’installa.

Il est difficile de commencer à prendre un médicament différent pour traiter le diabète, en raison de la logistique et de la façon dont le corps s’adapte aux médicaments, a déclaré King.

« Ce n’est pas un processus facile de changer tout cela en fonction de mon assurance et de ce à quoi mon corps est habitué, car votre corps s’acclimate aux médicaments », a déclaré King.

King a passé des jours à travailler avec ses prestataires médicaux pour trouver quel nouveau médicament à action prolongée elle commencerait à prendre. Elle a également été obligée de changer son insuline à action rapide en raison de ce changement.

Puis vint une nouvelle série de mauvaises nouvelles : le nouveau médicament serait extrêmement coûteux.

« Il y a eu des moments dans ma vie où je n’ai pas pu acheter mes médicaments et cela m’a conduit dans l’unité de soins intensifs pendant des semaines et dans un coma diabétique », a déclaré King.

Au moins un sur deux Partout dans le monde, les gens n’ont pas accès à l’insuline et aux autres ressources dont ils ont besoin pour survivre, a déclaré King. C’est ce qui la pousse à plaider auprès de l’association à but non lucratif T1International en faveur d’un véritable plafonnement des prix de l’insuline à l’échelle nationale.

Toute l’insuline appartient à trois grandes sociétés aux États-Unis, dont Novo Nordisk, Sanofiet Lily. King affirme que cela permet aux trois géants de fixer le prix des médicaments comme bon leur semble.

« Nous plaidons parce qu’avoir un corps sain et avoir accès à des soins de santé abordables devraient être un droit humain au sein de notre pays et de notre société », a déclaré King.

À l’approche des élections de novembre, cette question occupe le devant de la scène.

« Le Parti démocrate et le Parti républicain ont affirmé avoir réduit le prix de l’insuline à 35 dollars dans tout le pays, ce qui n’est en réalité pas le cas », a déclaré King. « Ils ont fourni un plafond de quote-part Medicare et Medicaid. »

La législation actuelle fixe un plafond de quote-part pour les bénéficiaires de Medicaid et Medicare à 35 $.

« C’est uniquement pour les Américains qui bénéficient de Medicare ou de Medicaid », a déclaré King. « Il n’y a pas de plafond global de prix pour aucun type d’insuline aux États-Unis. »

Elle et ses collègues défenseurs insistent sur le fait que la question du prix de l’insuline ne doit pas être considérée comme une question de parti, mais comme une question de personnes, dans la mesure où ils réclament un plafonnement universel des prix.