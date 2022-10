Un défendeur de 100 millions de dollars NJ Deli gagne 2 500 $ par mois grâce à la société écran Med Spa

Croquis de la salle d’audience de James Patten, à gauche, et de l’avocat Ira Sorkin au tribunal de district du NJ à Camden, NJ, le 11 octobre 2022

L’un des hommes inculpés dans un stratagème présumé de manipulation d’actions impliquant des sociétés fictives et une épicerie fine d’une petite ville du New Jersey gagne des milliers de dollars auprès d’une autre société fictive, selon un dépôt de titres.

James Patten, a été accusé de crimes fédéraux le mois dernier pour avoir prétendument gonflé la valeur de Hometown International, qui possédait la charcuterie, et E-Waste, qui n’avait aucune activité réelle.

Patten est également impliqué dans une société appelée Med Spa Vacations, qui a déclaré des dépenses de 93 999 $ et aucun revenu au cours du trimestre qui s’est terminé le 30 septembre. Med Spa, qui n’a pas été nommé dans l’acte d’accusation, verse également 2 500 $ par mois en frais de consultation à La société Benchmark Capital de Patten.

Benchmark Capital recevait également 5 000 $ par mois en honoraires de conseil de la part d’E-Waste, selon le ministère de la Justice. Une plainte de la Securities and Exchange Commission a déclaré que l’accord Benchmark Capital avec E-Waste “n’a pas révélé la relation entre Patten et E-Waste”.

Le nom de Patten n’est pas apparu dans les dossiers de Med Spa.

L’avocat de Patten, Ira Sorkin, a refusé de commenter. Un porte-parole du ministère de la Justice n’a pu “que confirmer les accusations actuellement en instance”.

Les procureurs ont accusé Patten, ainsi que le duo père-fils Peter Coker Sr. et Peter Coker Jr., de s’être enrichis grâce à des accords de consultation qui, selon la SEC, manquaient de divulgation appropriée. Les autorités ont également déclaré avoir gonflé artificiellement la valeur marchande de Hometown International et E-Waste de 939 % et 19 900 % respectivement.

Environ la moitié des actions de Med Spa sont détenues par Global Equity Limited, où Patten est vice-président senior. Environ 10% de la société est détenue par l’épouse de Coker Sr., Dina Coker, et 16,63% est détenue par Hometown Global Services, qui est contrôlée par Coker Sr.

Coker Sr. avait un accord de conseil similaire avec Med Spa qui lui a versé 2 500 $ entre février et juin 2021 via Tryon Capital, une société que Coker Sr. contrôle. Tryon était également le navire de choix de Coker Sr. pour acheminer les fonds de Hometown International et d’E-Waste, selon son acte d’accusation.

La SEC a déclaré que les accords de conseil pour E-Waste et Hometown International ont été utilisés pour “récolter des gains mal acquis du programme” et que les services de conseil promis étaient soit “inutiles, non exécutés, soit dans le cadre du programme”.

Med Spa, malgré son chiffre d’affaires nul, a une longue liste d’accords de conseil. Un accord résilié depuis a versé 4 000 $ par mois à l’ancien président de Med Spa, Elliot Mermel, par l’intermédiaire de sa société, Benzions. L’accord a été résilié en 2021.

Mermel, qui a été président de E-Waste et Med Spa Vacations, a une carrière commerciale colorée, y compris un entreprise qui élevait des grillons comme nourriture humaine et un société de cannabis qui s’est associé à Paul Pierce, le ancienne superstar des Celtics de Boston.

Med Spa a également été brièvement dirigé par l’ami de longue date de Patten, John Rollo, un autre ancien président d’E-Waste et un producteur lauréat d’un Grammy Award qui a récemment travaillé comme transporteur de patients dans un hôpital du New Jersey.

Ni Mermel ni Rollo n’ont été inculpés aux côtés de leurs associés pour les allégations de fraude aux déchets électroniques. Ils ont été remplacés dans leur direction de Med Spa par Irwin Schneidmill.

Schneidmill a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC. Le numéro de téléphone de Rollo, répertorié par la SEC, avait été déconnecté et Mermel n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Comme les deux autres sociétés fictives, Med Spa Vacations avait un objectif commercial initial – dans ce cas, des “forfaits de vacances de bien-être spécialisés” – qui a été abandonné au profit d’une fusion inversée. L’acte d’accusation note les fusions inversées d’E-Waste et de Hometown International comme la méthode par laquelle les hommes gagneraient “des bénéfices significatifs résultant de la manipulation du marché”.

Med Spa est actuellement à la recherche d’une société avec laquelle réaliser une fusion inversée.