Un décrocheur de phoques qui « détestait la marine » est arrêté pour « avoir déclenché l’enfer de l’USS Bonhomme Richard » qui a fait 71 blessés, comme l’ont révélé des messages étranges

Un abandon de la NAVY Seal qui avait de la rancune après avoir échoué à la formation Seal a été arrêté pour avoir prétendument déclenché un incendie sur l’USS Bonhomme Richard l’année dernière qui a blessé 71 personnes alors que ses publications bizarres sur les réseaux sociaux sont révélées.

Ryan Sawyer Mays, 20 ans, aurait éveillé les soupçons des enquêteurs lors d’entretiens au lendemain de l’enfer qui a fait rage pendant quatre jours et causé 30 millions de dollars de dégâts.

Ryan Sawyer Mays, 20 ans, aurait déclenché l’incendie Crédit : Instagram

Ryan Sawyer Mays, 20 ans, aurait éveillé les soupçons des enquêteurs lors d’entretiens au lendemain de l’incendie Crédit : Facebook

L’incendie sur le navire a brûlé à plus de 1 000 degrés Crédit : AP

Selon un mandat du Naval Criminal Investigative Service (NCIS) publié par le Daily Beast, les enquêteurs ont fouillé le compte Instagram désormais privé de Mays et ont trouvé des drapeaux rouges.

Moins d’un mois avant l’incendie, Mays avait posté une photo de lui torse nu depuis sa couchette de la Navy avec la légende : « J’adore l’odeur du napalm le matin. »

D’autres signaux d’alarme ont été révélés lors de ses entretiens avec les enquêteurs.

Il avait affirmé qu’il sortait avec une femme matelot et lui a proposé.

Le marin a dit qu’elle avait accepté mais qu’elle avait été déployée à Los Angeles où elle lui a dit plus tard qu’elle était enceinte.

Mays a déclaré qu’il s’était récemment séparé d’elle en apprenant qu’il n’était pas le père.

La femme, nommée dans le mandat Armelle Ane, a déclaré qu’elle n’était pas fiancée à Mays et n’avait jamais été enceinte.

Les séquelles de l’enfer sont vues ci-dessus Crédit : Twitter/@OSINTtechnical

Le navire a depuis été désarmé Crédit : EPA

‘VOLATILE ET BIPOLAIRE’

Elle a déclaré aux enquêteurs qu’elle avait réfuté Mays après qu’il eut commencé à dire aux gens qu’il allait être père et qu’il avait fait un test de grossesse pour prouver que ce n’était pas vrai.

Ane a décrit Mays comme étant « volatile et bipolaire ».

Le mandat n’indique pas clairement quand cela a eu lieu ou si cela a provoqué son incendie criminel présumé du navire.

Le navire d’assaut amphibie de 40 000 tonnes a pris feu à San Diego le 12 juillet 2020, chaque niveau au-dessus de l’eau ayant été endommagé sur le navire à 14 ponts.

Il a fallu les efforts de 400 marins de 16 navires, d’équipages d’hélicoptères, du service d’incendie de la base navale de San Diego et des services d’incendie civils pour maîtriser l’incendie, qui dépassait parfois les 1 000 degrés.

Selon le mandat du NCIS, 71 personnes ont été blessées ou soignées pour inhalation de fumée après l’incendie, bien qu’aucun décès ou blessure grave n’ait été signalé.

La BBC rapporte qu’il comprenait au moins 40 marins et 23 civils.

‘VU PRÈS DU DÉBUT DE L’INCENDIE’

Le mandat indique que Mays a été identifié lors d’entretiens avec les 177 marins affectés au navire.

Un marin a déclaré avoir vu un « homme à la peau claire » près de la zone où l’incendie s’était déclaré, mais qu’il ne l’a pas reconnu.

Cependant, le marin, nommé dans le mandat de perquisition sous le nom de Kenji Velasco, a également mentionné Mays et comment il « déteste la marine américaine et la flotte ».

Velasco a déclaré aux enquêteurs lors d’entretiens ultérieurs qu’il était « sûr à 90 % » que la personne qu’il avait vue était Mays.

Le mandat indique : « Velasco a en outre expliqué que dans les heures et les jours qui ont suivi l’incendie, il s’est rendu compte que l’individu qui est descendu dans le Lower V à 08 h 05 le jour de l’incendie avait la taille et la carrure de Mays, avait des cheveux blonds qui pouvait être vu sortir de sa couverture, comme Mays, sonnait comme Mays, et disait: « J’adore le deck », qui est une expression que Velasco savait que Mays disait. «

Il ajoute qu’un chef de commandement « a identifié Mays comme une personne qui a fait preuve de mépris envers l’autorité et la marine américaine ».

Le mandat a révélé que Mays avait rejoint la Marine en 2019 avec l’intention de s’entraîner dans les domaines informatiques de l’électronique avancée.

REFUSÉ DES JOINTS DE LA MARINE

Il a ensuite décidé qu’il voulait devenir Navy Seal et a commencé le programme Buds en octobre 2019.

Pourtant, après seulement cinq jours, il a abandonné et a été réaffecté au Bonhomme Richard en tant que matelot non désigné.

« Selon les dirigeants de la Marine, le moral et le comportement des marins qui avaient aspiré à devenir SEAL, puis se sont retrouvés à servir dans un rôle plus traditionnel sur un navire de la Marine, sont souvent très difficiles », indique le mandat.

Dans les entretiens, Mays était la seule personne à décrire une odeur caoutchouteuse provenant de l’incendie qui aurait été compatible avec les matériaux qui se trouvaient sur le pont où l’incendie a commencé.

Il se serait également incriminé en présence de deux marins désignés par les capitaines d’armes, qui « ont entendu Mays dire (sans qu’on le lui demande) qu’il était coupable, se parlant apparemment à lui-même ».

Le joueur de 20 ans a nié avoir jamais fait ces commentaires.

Mays fait face à des accusations d’incendie criminel au sein d’une juridiction maritime et territoriale spéciale, d’utilisation du feu pour endommager des biens fédéraux et de fausse déclaration, selon le mandat du NCIS.

Il a fallu 400 marins pour éteindre le feu Crédit : AFP

Il aurait fallu des milliards de dollars pour réparer le navire Crédit : AFP

La Marine pourrait décider de traduire Mays en cour martiale au lieu de porter des accusations criminelles.

Dans ce cas, il ferait face à un incendie criminel aggravé et à une mise en danger délibérée d’un navire.

Sa correspondance ADN n’a pas encore été trouvée sur les lieux malgré la saisie de son téléphone par l’enquête et un prélèvement sur sa joue.

Le Bonhomme Richard attendait une mise à niveau de 250 millions de dollars au moment de l’incendie.

Le navire a depuis été mis hors service et mis au rebut après qu’il a été révélé que le coût estimé des réparations pourrait atteindre 3,2 milliards de dollars.

Au moins 18 pompiers qui ont travaillé sur les lieux ont déposé une demande d’indemnisation pour commotions cérébrales, problèmes orthopédiques et déshydratation.

L’enquête est en cours.