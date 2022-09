Un décret hongrois stipule que les demandeurs d’avortement doivent écouter les signes vitaux du fœtus

Cette décision marque le dernier effort de l’extrême droite hongroise pour promouvoir des valeurs sociales conservatrices. L’avortement a été légalisé en Hongrie en 1953 et les femmes enceintes peuvent obtenir l’intervention pendant les 12 premières semaines de grossesse pour des raisons sociales ou médicales. Ce délai peut être prolongé dans certaines circonstances, y compris s’il y a plus de 50 % de probabilité de malformations fœtales.

Les experts médicaux contestent l’utilisation du terme «battements cardiaques fœtaux» au début d’une grossesse. L’activité cardiaque peut être détectée vers six semaines de grossesse. Mais le son qui peut être observé lors d’une échographie est en fait produit par l’échographe, disent les experts – et les signes de scintillement reflètent l’activité électrique produite par l’embryon, et non par un cœur fonctionnel.