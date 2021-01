Le gouvernement italien a fait adopter mardi un décret de dernière minute accordant plus d’autonomie au comité olympique du pays dans le but d’empêcher l’équipe d’être suspendue pour les Jeux de Tokyo. C’était l’un des derniers actes du gouvernement de Giuseppe Conte avant que le premier ministre ne se rende au palais présidentiel pour offrir sa démission au milieu d’une crise politique sans rapport.

Le conseil exécutif du Comité international olympique avait à son ordre du jour mercredi s’il fallait imposer une probation humiliante à l’Italie en raison d’un différend domestique de deux ans qui, selon lui, équivalait à une ingérence du gouvernement.

Après l’approbation du décret, le président du Comité olympique italien, Giovanni Malag, a immédiatement appelé le président du CIO Thomas Bach et les deux parties ont exprimé leur satisfaction face à l’évolution.

Le CIO avait contesté la formation par le gouvernement italien d’une organisation, Sport e Salute, créée au début de 2019 pour gérer les finances sportives du pays. L’argent était auparavant contrôlé par une branche du comité olympique du pays, connue sous le nom de CONI.

Le cabinet a approuvé un décret contenant des règlements qui accordent l’autonomie au Comité olympique italien, a déclaré le ministre des Sports Vincenzo Spadafora.

« Compte tenu de la longue et glorieuse histoire sportive et démocratique de notre pays, il était improbable que l’Italie soit sanctionnée », a ajouté Spadafora. « Mais la décision d’aujourd’hui supprime tout doute et résout la question de l’indépendance du CONI. »

Le décret devrait donner à CONI plus de contrôle sur ses employés et centres de formation. Les sanctions possibles de la part du CIO auraient pu inclure le fait d’empêcher les athlètes italiens à Tokyo de porter leur uniforme d’équipe nationale et d’entendre leur hymne national joué.