Un décongestionnant populaire pourrait être inutile, retiré des étagères

Un ingrédient commun dans les médicaments en vente libre contre le rhume et la toux ne tardera peut-être pas à durer dans ce monde. La Food and Drug Administration est sur le point de décider si la phényléphrine orale doit rester dans les médicaments décongestionnants nasaux en vente libre. Des experts extérieurs délibéreront le sujet et proposent leurs recommandations cette semaine, mais les scientifiques de la FDA ont déjà soutenu que la phényléphrine orale ne vaut pratiquement rien.

La GoPro Hero 12 passe à la verticale : pratique avec la dernière caméra d’action de GoPro

Cette semaine, la FDA organise une réunion du comité consultatif sur les médicaments en vente libre, l’un des sujets étant de savoir si la phényléphrine orale devrait être retirée du marché en tant que décongestionnant nasal. L’ingrédient se trouve dans de nombreuses marques de médicaments contre le rhume et les allergies, telles que Sudafed PE et certaines formulations de Nyquil. Le changement spécifique en cours de débat est de savoir si la phényléphrine devrait perdre sa désignation actuelle de « généralement reconnue comme sûre et efficace » ou GRASE. Avant cette réunion, les propres chercheurs de l’agence ont détaillé leurs conclusions dans un rapport libéré jeudi dernier.

Cette même question a été débattue en 2007. Même s’il y avait quelques preuves À l’époque, que la phényléphrine orale pouvait être inefficace, le comité consultatif et la FDA ont finalement été convaincus du contraire par les données globales ainsi que par les arguments avancés par les fabricants de médicaments contre le rhume, de sorte que le médicament est resté en place. Cependant, l’agence a déclaré qu’il pourrait réévaluer la décision à l’avenir une fois que de nouvelles recherches seraient terminées. En 2015, la FDA a été pétitionné par des chercheurs de l’Université de Floride pour faire exactement cela, ce qui a conduit à cette nouvelle réunion.

Depuis 2007, plusieurs études ont été menées sur le sujet, dont trois grands essais cliniques. Et il semble que les données soient aujourd’hui beaucoup plus définitives. Ces grands essais contrôlés par placebo ont montré aucune preuve que des doses standard et même plus élevées de phényléphrine orale soulagent la décongestion nasale. Bien que le médicament puisse avoir un effet décongestionnant lorsqu’il est pris par voie intranasale, d’autres données citées par la FDA ont révélé que notre corps l’absorbe à peine lorsqu’il est pris par voie orale. En d’autres termes, il est probable qu’aucune quantité de phényléphrine orale ne soulagera votre nez bouché, du moins pas à une dose qui serait pratique ou sûre en vente libre. Les scientifiques de la FDA ont également déterminé que certaines des études positives passées sur le médicament présentaient des défauts méthodologiques flagrants et/ou des biais.

« Nous pensons que ces nouvelles données pharmacologiques et cliniques sont cohérentes, substantielles et crédibles, et elles confirment que l’administration orale [phenylephrine] n’est efficace à aucune dose qui puisse être développée tout en offrant une marge de sécurité raisonnable », ont écrit les évaluateurs de l’agence dans leur rapport.

L’examen de la FDA ne constitue pas le dernier mot sur le sujet. Il est possible que le comité consultatif recommande une fois de plus que la phényléphrine orale reste sur les tablettes. Mais même si le panel le recommande, la FDA peut toujours choisir d’ignorer ses conseils et de retirer le médicament de toute façon.