Un décongestionnant populaire a été jugé inefficace. Voici ce que cela signifie pour les Canadiens

Un groupe d’experts aux États-Unis a déterminé qu’un décongestionnant présent dans de nombreux médicaments en vente libre populaires aux États-Unis et au Canada ne fait rien pour soulager le nez bouché.

Mardi, les conseillers de la Food and Drug Administration (FDA) ont voté à l’unanimité que la phényléphrine est inefficace.

Voici un aperçu de cette décision et de ce qu’elle pourrait signifier au Canada.

Ce qui s’est passé?

Un panel indépendant de la FDA a déterminé que la phényléphrine était inefficace lorsqu’elle était prise sous forme de pilule.

Les experts ont constaté que, lorsqu’il est pris sous forme de pilule, seules des traces du médicament atteignent les voies nasales pour soulager la congestion, le rendant ainsi inefficace.

Le médicament semble mieux fonctionner lorsqu’il est appliqué directement sur le nez, que ce soit par pulvérisation ou par gouttes, et ces produits ne sont pas à l’étude aux États-Unis.

Si cela ne fonctionne pas, comment est-il devenu si populaire ?

La phényléphrine est devenue le principal ingrédient des décongestionnants en vente libre aux États-Unis après que la pseudoéphédrine, un autre médicament, ait été restreinte car elle peut être utilisée pour fabriquer de la méthamphétamine.

La phényléphrine est également présente dans de nombreux décongestionnants au Canada, y compris Nyquil, bien que la pseudoéphédrine soit encore présente dans d’autres, comme Sudafed.

Au cours des annéesde nombreuses études ont remis en question les avantages de la phényléphrine, ne la trouvant pas meilleure qu’un placebo lors des essais.

Le comité consultatif de la FDA a contesté l’efficacité du médicament en 2007, mais le régulateur a autorisé les produits à rester sur le marché en attendant des recherches supplémentaires.

Que disent les experts canadiens ?

Mina Tadrous, professeure adjointe de pharmacie à l’Université de Toronto, affirme que la décision du comité n’a pas été une surprise.

« La phényléphrine n’est pas considérée comme si puissante », a-t-il déclaré.

« C’est une histoire très classique dans laquelle vous avez des médicaments qui ont été approuvés depuis les années 60 et 70, et nous les revisitons en quelque sorte maintenant avec le prisme de données et d’analyses que nous n’utilisions pas à l’époque. »

Les médicaments contre le rhume contenant de la pseudoéphédrine ont été restreints aux États-Unis car ce médicament peut être utilisé pour fabriquer de la méthamphétamine. (Paul Sancya/Associated Press)

La Société canadienne de pédiatrie a remis en question l’utilisation de la phényléphrine en 2011. Le Dr Michael Rieder a co-écrit une déclaration décrivant la position du groupe à ce moment-là.

« Notre déclaration disait essentiellement : ‘Les médicaments contre le rhume ne fonctionnent pas, ne les utilisez pas' », a déclaré Rieder, professeur spécialisé en pharmacologie clinique pédiatrique à l’Université Western de London, en Ontario.

« Il n’y a aucune preuve qu’ils fonctionnent. »

La phényléphrine comporte un risque minime, mais ces médicaments contre le rhume, a-t-il souligné, peuvent bien sûr être coûteux.

Rieder dit qu’il existe également peu de preuves que la pseudoéphédrine soit efficace lorsqu’elle est ingérée par voie orale.

Il note que les décongestionnants contiennent souvent de l’acétaminophène, ce qui peut aider à soulager l’inconfort associé au rhume. Il recommande de prendre de l’acétaminophène seul, ou un autre analgésique tel que l’ibuprofène, pour soulager.

Si ce médicament ne fonctionne pas, qu’est-ce qui fonctionne ?

Compte tenu du large éventail d’options disponibles, Tadrous recommande de demander l’aide de votre pharmacien.

Mina Tadrous, de la faculté de pharmacie de l’Université de Toronto, affirme que la phényléphrine n’est « pas considérée comme si puissante ». (Soumis par Mina Tadrous)

« La première personne à qui vous devriez parler est votre pharmacien et lui demander : ‘Voici ce que je ressens, voici mes symptômes. Quel est le meilleur produit pour moi ?' »

Rieder, pour sa part, recommande aux gens d’éviter complètement les médicaments en vente libre contre la toux et le rhume, et de rester hydratés et de se reposer. Une cuillère à café de miel le soir (pour ceux plus d’un an) quelques fois par jour peut aussi aider, dit-il.

« Nous sommes à une époque où les gens sont moins susceptibles de se laisser aller », a-t-il déclaré. « Beaucoup de ces choses doivent simplement suivre leur cours. »

Et après?

Aux États-Unis, il est peu probable que le vote du panel de mardi ait un impact immédiat, selon l’Associated Press.

Le médicament pourrait éventuellement être retiré des étagères des magasins, mais cela nécessiterait que la FDA mette à jour ce qui est autorisé dans les médicaments en vente libre.

Santé Canada, qui réglemente les médicaments ici, n’a pas immédiatement fait de commentaire.