Un décompte précoce montre qu’Erdogan est en tête des élections turques – News 24

Les résultats préliminaires de l’élection présidentielle de Türkiye montrent que le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, a une avance confortable sur son adversaire, Kemal Kilicdaroglu. Cependant, la majorité des bulletins ne sont pas encore comptés.

Les bureaux de vote ont fermé dimanche à 17 heures, heure locale, les premiers résultats étant annoncés quelques heures plus tard par l’agence Anadolu. Avec près de 20% des bulletins comptés, Erdogan a obtenu 55% des voix, avec Kilicdaroglu à 39%. Sinan Ogan, largement considéré comme un tireur extérieur pour la présidence, était dans un troisième lointain à 6%.

Quelque 64,1 millions de personnes étaient inscrites sur les listes électorales, dont plus de 1,7 million de Turcs vivant à l’étranger. Le taux de participation était élevé à 85%, a rapporté l’agence Anadolu.

Avant les élections, les sondages d’opinion plaçaient Erdogan et Kilicdaroglu à un chiffre l’un de l’autre.

L’élection a été largement décrite comme un référendum sur Erdogan, qui dirige la Turquie en tant que président depuis 2014 et a été Premier ministre pendant 11 ans avant de devenir chef de l’État. Après avoir vaincu une tentative de coup d’État en 2016, Erdogan a renforcé les pouvoirs de son propre bureau tout en positionnant la Turquie comme une puissance régionale majeure.















Les pourparlers d’adhésion à l’UE se sont arrêtés sous sa direction, la Turquie se séparant de ses alliés de l’OTAN pour approfondir ses relations économiques et diplomatiques avec la Russie et la Chine.

Kilicdaroglu a promis de réorienter le pays vers l’Occident et de démanteler certains des pouvoirs présidentiels mis en place par Erdogan. S’il est élu, il a promis de rouvrir immédiatement les négociations d’adhésion à l’UE et de mettre en œuvre les réformes exigées par Bruxelles.

La préparation des élections a été entachée d’allégations d’ingérence étrangère des deux côtés. Erdogan et ses responsables ont décrit une multitude d’articles d’opinion négatifs et de couvertures de magazines dans la presse occidentale comme une tentative de faire basculer le vote contre lui, tandis que Kilicdaroglu a accusé la Russie de faire circuler « montages, complots, deep fakes et cassettes » – apparemment une référence à des images liant soi-disant Kilicdaroglu au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui est désigné comme organisation terroriste en Turquie.

Moscou a catégoriquement nié les affirmations de Kilicdaroglu, qui ont été faites sans preuves.