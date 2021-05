« Un déclassement »: les fans de football se moquent de la perspective du transfert proposé par la légende espagnole Sergio Ramos du Real Madrid à Manchester City

Avec la poussière à peine retombée sur la défaite déchirante de City 1-0 contre son rival de Premier League Chelsea à Porto, il semble que Guardiola et son équipe en coulisses réfléchissent maintenant aux nouveaux ajouts qu’ils peuvent apporter à leur équipe pour la prochaine saison 2021/2022.

Les champions anglais réfléchissent à un contrat de deux ans pour le futur joueur autonome, avec l’option d’une troisième saison et la garantie de jouer en Major League Soccer pour la branche américaine du groupe City, le New York City FC, selon ESPN.

Lors d’une réunion avec le président du Real Madrid Florentino Perez dimanche, des mots sévères devraient être prononcés sur la question de savoir si le skipper, qui a été négligé pour le squat espagnol de Luis Enrique à l’Euro 2020, reste au Bernabeu au-delà de l’expiration de son contrat actuel en juin. 30.

Man City envisage d’offrir à Sergio Ramos un contrat de deux ans, ont déclaré plusieurs sources @alexkirkland et @RodrigoFaez 😮 pic.twitter.com/UlJouglCfU – ESPN FC (@ESPNFC) 31 mai 2021

Jusque-là, cependant, on dit que Guardiola pense que « un footballeur avec les qualités de Ramos augmenterait la compétitivité et l’expérience de l’équipe dans des matchs aussi prestigieux [as the Champions League final] ».

Mais tout le monde n’est pas impressionné par l’idée.

Ne sera pas rétrogradé au plus petit club d’Angleterre — Passion FCB⚪#DᴇᴘᴀʏSᴢɴ (@Trent_Warcelona) 31 mai 2021

Diaz et Ramos ensemble ? C’est Carvalho Terry 05/06 partout – TariQ (@T4Tarik) 31 mai 2021

Les fans de Madrid et de Ramos ont suggéré qu’un passage à City pour le joueur de 35 ans serait un « rétrograder » à « le plus petit club d’Angleterre », changeant entre les équipes qui ont un compte de titre européen respectif de 13-0 en faveur de Madrid.

D’autres ont accusé Guardiola d’aller trop loin.

City va juste signer d’anciens vainqueurs de l’UCL pour tenter de le gagner – Andy (@RedDevilAtHeart) 31 mai 2021

Il est plus grand que le barça et la ville réunis – ilyass (@ilyassrk7) 31 mai 2021

« Signer des personnes qui ont déjà remporté la Ligue des champions ne fera pas gagner Man City. Ils doivent comprendre cela. » dit un.

« Pep dépense plus d’argent… et il ne gagnera toujours pas l’UCL », remarqua un autre, comme le demandait un cynique : « Combien de défenseurs ce gars veut-il ?

Ruben Dias & Sergio Ramos pic.twitter.com/4Ip9vGgBvw – R. (@misterrichx) 31 mai 2021

Malheureusement, ne déclassera pas – NinadNaik (@ninadbarca10) 31 mai 2021

« Ramos et Pep ne fonctionneront pas », a déploré un lecteur, compte tenu de l’histoire du Catalan comme l’un des plus grands rivaux du natif de Séville alors qu’il dirigeait régulièrement Barcelone lors du Clasico contre Madrid.

Cependant, tout n’était pas pessimiste.

Je ne conteste pas le fait que Ramos est bon. Nous savons tous qu’il l’est. Mais nous n’avons vraiment pas besoin de défenseurs centraux. La priorité absolue devrait être d’avoir un bon attaquant et peut-être, juste peut-être, un solide arrière gauche – Champions d’Angleterre🐐💙 (@femaleloyiiso_) 31 mai 2021

Je pense que c’est une question de mentalité de gagnant et d’expérience. Pep ne peut souvent pas faire ça depuis la ligne de touche, a besoin de quelqu’un sur le terrain. Gratuitement, je pense que ça va. – ModiG (@CarlosGaben) 31 mai 2021

Alors qu’un nombre considérable de fans de City ont exprimé leur tristesse quant aux implications de cette décision pour l’avenir de l’arrière central anglais John Stones, qui était dans une forme fantastique, ils ont également salivé à l’idée d’un partenariat entre Ramos et la star vedette Ruben Dias.

Avec la Coupe du monde et le double vainqueur de l’Euro également liés au PSG, les géants du City of Manchester Stadium sont l’une des rares tenues dans un paysage post-Covid qui pourrait répondre aux exigences salariales de Ramos, et gardera un œil sur la façon dont les négociations avec l’avance Perez.

Perez est réticent à fournir l’accord de deux ans que veut Ramos – mais City peut offrir et, selon les rumeurs, est prêt à intervenir.