Un décès signalé à Burning Man, des milliers de personnes bloquées dans la boue et la pluie

Les autorités du Nevada ont déclaré dimanche qu’elles enquêtaient sur un décès après qu’une violente tempête de pluie ait laissé des dizaines de milliers de fêtards participant au festival annuel Burning Man bloqués dans la boue, et ont demandé qu’ils s’abritent sur place et conservent de la nourriture et de l’eau.

Le bureau du shérif du comté de Pershing, dans le nord du Nevada, a déclaré dans un communiqué que le décès s’était produit lors d’un « épisode de pluie » samedi, mais n’a pas fourni de détails sur la cause du décès ni sur l’identité de la personne.

« La famille a été informée et le décès fait l’objet d’une enquête », a indiqué le bureau du shérif. « Comme le décès fait toujours l’objet d’une enquête, il n’y a aucune autre information pour le moment. »

L’accès vers et depuis Black Rock City, le site de l’événement, a été fermé « pour le reste de l’événement », ont indiqué les organisateurs dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Entrée fermée en raison d’inondations

Le bureau du shérif du comté de Washoe a déclaré que l’entrée de Burning Man avait été fermée en raison des inondations et que toute personne tentant d’entrer « sera refoulée ».

Un participant de Burning Man se fraye un chemin dans la boue à Black Rock City, dans le désert du Nevada, après qu’une tempête de pluie a transformé le site en boue le 2 septembre 2023. (crédit : Trevor Hughes/USA TODAY NETWORK via REUTERS)

Selon le site Web de l’événement, plus de 60 000 participants voyagent chaque année vers et depuis cette région isolée du nord-ouest du Nevada, se réunissant dans la ville temporaire pour faire de l’art, danser et profiter de la communauté au coût de 575 $ par personne pour un billet régulier. Les médias locaux ont rapporté qu’il y avait environ 73 000 « brûleurs » à Black Rock City.

Le festival tire son nom de son événement culminant, l’incendie d’une grande structure en bois appelée l’Homme lors de l’avant-dernière nuit.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montraient des festivaliers de bonne humeur pataugeant jusqu’aux chevilles dans une boue épaisse. Le site se trouve dans le désert de Black Rock au Nevada, un grand lit de lac ancien et plat connu sous le nom de playa.

« La pluie des dernières 24 heures a créé une situation qui a nécessité l’arrêt complet de la circulation des véhicules sur la playa », a déclaré samedi dans un communiqué le Bureau of Land Management des États-Unis, l’agence qui gère le terrain sur lequel se déroule l’événement. . « Davantage de pluie est attendue au cours des prochains jours et les conditions ne devraient pas s’améliorer suffisamment pour permettre aux véhicules d’entrer sur la playa. »

Il faudra au moins deux jours pour sécher

Samedi, Paul Reder, présent à l’événement depuis 22 ans, a déclaré à Reuters lors d’un appel vidéo qu’il s’attendait à ce qu’il faille au moins deux jours pour que la zone sèche.

« Heureusement, nous sommes dans un camp assez grand, avec beaucoup de matériel », a déclaré Reder. « En tant que communauté, tout le monde partage les uns avec les autres. »

Alors qu’il était prêt à partir, Reder a déclaré que certains participants quittaient le site à pied et se dirigeaient vers l’autoroute la plus proche.

Le rassemblement, qui était à l’origine une petite réception en 1986 sur une plage de San Francisco et auquel participent désormais également des célébrités et des influenceurs des médias sociaux, devait se dérouler du 27 août au 4 septembre.