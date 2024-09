Un début gagnant dans la nouvelle version de la Ligue Europa

Les visiteurs ont eu une glorieuse occasion d’égaliser à la 18e minute, Bayramov a marqué au but mais, sous la pression d’Udogie à la fin, il a mal botté devant le but et Guglielmo Vicario a récupéré le ballon. Et 10 minutes plus tard, c’était à nouveau notre tour, Johnson envoyant le ballon devant Kochalski qui se précipitait avec une tête intelligente dans l’angle droit de la surface, mais glissait ensuite un tir juste devant le poteau.

Malgré notre désavantage numérique, nous avons eu un élément de contrôle dans le match, même si nous étions toujours sensibles aux contre-attaques et cinq minutes avant la pause, Qarabag nous a frappé avec un tel break, Elvin Jafarguliyev envoyant un centre de la gauche mais Juninho côté- pied large, non marqué, à huit mètres. Juste avant la mi-temps, Vicario a effectué un incroyable tacle tentaculaire à 30 mètres de son but pour empêcher Juninho de s’accrocher à une passe capricieuse de Ben Davies, garantissant ainsi que nous prenions l’avantage à la pause.

Après avoir marqué au début de la première mi-temps, nous avons de nouveau percé encore plus tôt dans la seconde, sept minutes seulement lorsque le corner du remplaçant Dejan Kulusevski a été renvoyé vers Sarr près du coin de la surface de réparation et il est rentré chez lui via une déviation de Patrick. Andrade sur la ligne de but.

Trois minutes plus tard cependant, Jafarguliyev était fait trébucher par Yves Bissouma dans la surface et l’arbitre accordait un penalty, seulement pour que Bayramov décochait son coup de pied au-dessus, tandis que Vicario repoussait l’effort de Juninho quelques instants plus tard. Nous sommes ensuite montés à l’autre bout, Heung-Min Son jouant à Solanke mais il a été repoussé par Kochalski à bout portant.

Vicario a ensuite repoussé les efforts de Bayramov et Abdellah Zoubir avant que Juninho ne frappe le poteau avec une frappe féroce alors que les visiteurs intensifiaient la pression, mais nous avons continué à leur faire payer leur prodigalité, en ajoutant un troisième but à la 68e minute. Cette fois, Son a frappé une frappe enroulée du pied droit à travers une foule de joueurs que Kochalski n’a pu que parer et, rapide comme un éclair, Solanke était là pour ramener le ballon libre. Qarabag est revenu, à la recherche du but qui aurait pu leur permettre de revenir dans la compétition et lorsque Jafarguliyev a frappé un tir de 25 mètres, il se dirigeait vers la lucarne jusqu’à ce que Vicario réalise un superbe arrêt d’une main pour le renverser. la barre. Au final, ce fut une solide performance de nos 10 hommes et nous donne un début parfait pour notre campagne en Ligue Europa.

L’actualité de l’équipe a vu Ange Postecoglou apporter six changements au onze de départ depuis l’affrontement de samedi avec Brentford. Archie Gray, Bergvall, Dragusin, Davies, Sarr et Bissouma sont tous entrés, tandis que le jeune attaquant Will Lankshear a été nommé pour la première fois dans l’équipe première en prenant place sur le banc.