Un début détrempé jusqu’à la dernière journée au British Open 2022

Un ciel gris et une légère pluie accueillent le dernier jour de l’Open britannique à St. Andrews, même si cela ne devrait pas durer au moment où Rory McIlroy et Viktor Hovland prendront le départ.

Ils sont à égalité en tête à 16 sous la normale. McIlroy tente de remporter son deuxième pot de bordeaux et son premier majeur en huit ans. Hovland tente de remporter son premier majeur, et une première pour la Norvège.

Ainsi s’achève une grosse semaine au berceau du golf. Le R&A a sévèrement critiqué la ligue rivale financée par l’Arabie saoudite et a suggéré des changements aux critères. Tiger Woods a traversé le pont Swilcan pour ce qui pourrait être la dernière fois après avoir raté la coupe.

Il ne reste plus qu’à couronner un « golfeur champion de l’année ». Quatre joueurs étaient à moins de cinq tirs de McIlroy et Hovland. Cela inclut le champion des Masters Scottie Scheffler. Nick Faldo est le seul autre joueur à avoir gagné à Augusta National et à St. Andrews la même année.

