Un début décevant met Buck Showalter sur la sellette

Buck Showalter a été NL Manager of the Year avec les Mets de New York la saison dernière, mais il pourrait ne pas voir 2024 avec le club selon un initié de la MLB.

Ne vous y trompez pas, nous assistons peut-être au début d’un revirement pour les Mets de New York. Après avoir balayé un double contre les Guardians dimanche, le club a maintenant remporté cinq victoires consécutives, balayant Cleveland après avoir clôturé une série contre les Rays avec une paire de victoires.

Si ce n’est qu’un feu de paille, c’est une mauvaise nouvelle pour le manager des Mets, Buck Showalter.

Initié de la MLB Ken Rosenthal de The Athletic (abonnement requis) a fait un contrôle de température proverbial sur les managers tout au long du baseball et leurs sièges avec leurs clubs respectifs. Et bien qu’il ait noté que les choses pourraient aller dans la bonne direction à New York, il n’a pas pu s’empêcher de noter que « si la saison se termine mal », Steve Cohen apportera de grands changements, en déduisant que Showalter pourrait être parti.

Rumeurs Mets: Buck Showalter sur la sellette après le début décevant de New York

Même avec la série de cinq matchs, les Mets ont encore une tonne de travail à faire. New York reste à cinq matchs derrière son rival Atlanta Braves dans l’Est de la Terre-Neuve cette saison et le record de 25-23 au total a toujours le club à seulement un demi-match d’avance sur les Marlins.

En plus de cela, les lacunes des Mets sont peut-être mieux mises en évidence par le fait qu’ils ont toujours un différentiel de -14 points sur l’année. Ceci, cependant, est la raison pour laquelle Rosenthal a mentionné que Showalter ayant maintenant à la fois Max Scherzer et Justin Verlander en bonne santé et dans la rotation pourrait être énorme pour sa sécurité d’emploi.

Cela dit, la nature agressive de Cohen que nous avons vue se jouer en termes de construction de la liste en agence libre pourrait être une malédiction pour l’avenir de Showalter. Avec l’argent qu’il a versé dans les Mets ces dernières années, le fait est que tout ce qui n’est pas une apparition aux World Series (ou peut-être même une victoire) pourrait le laisser chercher d’autres options pour gérer la liste des All-Stars.

Showalter, certes, se trouve dans une position difficile. Les attentes placées sur les Mets allaient toujours être énormes et difficiles à respecter. Donc, après un début difficile, il n’est pas étonnant qu’on ait parlé de son avenir dans le travail – et que son siège dans cette position difficile se réchauffe à chaque défaut et perte.