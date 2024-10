Un débat sur la NFL se profile : les équipes devraient-elles pouvoir visionner les 22 vidéos pendant les matchs sur des tablettes secondaires ?

Le centre des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, David Andrews, est revenu sur la touche après un entraînement il y a quelques années, satisfait du travail qu’il venait de faire en bloquant pour le quart-arrière Tom Brady.

À l’insu d’Andrews, cependant, une image capturée par des caméras et affichée sur les tablettes de touche remises aux équipes de la NFL racontait une histoire différente.

Le légendaire entraîneur de la ligne offensive, Dante Scarnecchia, est arrivé en criant. Même si Andrews pensait avoir très bien bloqué son homme, la photo le montrait hors de propos et Scarnecchia n’était pas intéressé par le débat. Il a laissé Andrews l’entendre.

Le lendemain, lors d’une critique de film avec la ligne offensive, la vidéo de la pièce révèle qu’Andrews avait en fait, il a correctement bloqué son gars. Scarnecchia, un homme enclin aux réprimandes passionnées, a déclaré qu’il était désolé pour cette explosion.

« Cela faisait du bien quand il s’est excusé », a déclaré Andrews. « Les images sont superbes, mais elles ne racontent pas toute l’histoire. »

Les entraîneurs et les joueurs ont beaucoup d’histoires de ce genre. Parfois, les photos prises pour examen en marge sont capturées à précisément au mauvais moment, et quelqu’un se fait critiquer alors qu’il n’a rien fait de mal.

Mais maintenant, la NFL approche d’un point d’inflexion dans un débat en cours depuis près d’une décennie qui pourrait complètement changer la façon dont les équipes effectuent des ajustements dans le jeu. La question est simple et est susceptible de gagner du terrain cette intersaison lorsque des changements de règles sont envisagés : utiliser ou ne pas utiliser la vidéo all-22 en marge au lieu de simplement des photos ? Le comité des compétitions de la ligue a abordé le sujet à deux reprises, en 2016 et 2018, et a à chaque fois engagé la conversation au milieu d’une génération d’entraîneurs peu réceptifs au changement.



Maintenant, cependant, avec une vague de jeunes entraîneurs occupant des postes de direction, il semble y avoir plus d’appétit pour le changement, et la ligue a discrètement proposé aux équipes des périodes d’essai. L’année dernière et cette année, la NFL a donné le feu vert à l’accès vidéo des 22 joueurs en marge pendant une semaine de matchs préparatoires, permettant aux entraîneurs de se familiariser avec la technologie tout en réfléchissant s’ils seraient ou non en faveur d’un changement, et pour que la ligue explore de nouvelles façons de tester ses systèmes vidéo.

Cela ouvre un débat fascinant sur l’utilisation de la technologie et sur les avantages potentiels.

Les deux dernières fois où le débat a eu lieu, les entraîneurs les plus influents et les plus expérimentés ont largement repoussé l’idée de passer à l’accès vidéo en marge. Leur argument était essentiellement qu’il devrait y avoir une récompense pour les entraîneurs suffisamment intelligents pour identifier correctement ce que fait l’autre équipe en temps réel ou via des images, et qu’offrir à tout le monde un accès vidéo secondaire rendrait le produit plus stupide et uniformiserait les règles du jeu. pour les entraîneurs moins compétents.

D’un autre côté, de nombreux membres de cette jeune génération d’entraîneurs qui gravissent désormais les échelons soutiennent que la vidéo secondaire accorderait plutôt une prime aux meilleurs entraîneurs. Si la vidéo de touche vous aide à savoir exactement ce que fait l’autre équipe et comment elle va défendre un certain jeu, les entraîneurs les plus intelligents et les plus adaptables effectueraient des ajustements dans le jeu depuis la ligne de touche. Ainsi, affirment-ils, la vidéo n’égalise pas les règles du jeu : elle récompense en fait l’équipe avec de meilleurs entraîneurs, capables d’enseigner plus rapidement un nouveau plan à leur équipe.

« Pour moi, cela ne ferait que faire avancer encore plus le match d’échecs », a déclaré TJ Yates, 37 ans, entraîneur des quarts des Falcons d’Atlanta qui a passé sept ans en tant que quart-arrière de la NFL. « C’est l’une des choses que les entraîneurs aiment le plus dans le jeu et dans leur travail. Votre semaine entière de préparation est un match d’échecs. Vous anticipez ce qu’ils vont faire et vice versa. Avec la vidéo, ce n’est qu’une version en jeu de cela. Donc je ne vois cela que comme de bonnes choses – mais je suis un jeune entraîneur, je comprends cela.

Il serait simpliste de dire que les jeunes entraîneurs sont favorables au changement et que les plus âgés ne le sont pas. Il y a six ans, Sean McVay était contre le changement et il a déclaré par l’intermédiaire d’un porte-parole des Rams qu’il restait contre la vidéo en marge. Il convient également de noter que McVay, le troisième plus jeune entraîneur de la ligue à 38 ans, est membre du comité de compétition composé de 10 personnes qui examine les changements aux règles. Mais les entraîneurs les plus opposés au changement il y a six ans étaient Bruce Arians, Mike McCarthy et Mike Zimmer.

« Si je regarde la vidéo, je ne me tromperai jamais », a déclaré Zimmer, l’ancien entraîneur-chef des Vikings du Minnesota, en 2018. « Je suis contre parce que je pense que cela demande certaines de vos véritables compétences d’entraîneur. et cela le rend égal pour tout le monde, pour les bons et les mauvais entraîneurs.

Maintenant, le ton de certains entraîneurs pourrait changer.

« Ce serait formidable si nous avions une vidéo en marge », a déclaré l’entraîneur des Seahawks de Seattle, Mike Macdonald, le plus jeune entraîneur de la ligue à 37 ans. « Pourquoi ne voudriez-vous pas que la vidéo soit en marge? »



Le deuxième plus jeune entraîneur de la ligue, Jerod Mayo des Patriots, est également favorable au changement.

« Si tout le monde avait une vidéo, je ne sais pas quel serait le problème », a-t-il déclaré.

En 2013, Microsoft a signé un accord de 400 millions de dollars sur cinq ans avec la NFL pour devenir le seul fournisseur de tablettes secondaires, garantissant que toutes les équipes utilisent des appareils Microsoft Surface (Microsoft a depuis reconduit ce partenariat à un prix non divulgué). Avant cela, les équipes disposaient d’une imprimante sur le côté qui imprimait des pages d’images, et c’était le travail d’un assistant de mettre toutes les pages dans un classeur que les entraîneurs et les joueurs pouvaient utiliser.

Les équipes reçoivent 20 tablettes fournies par la ligue par ligne de touche et 12 dans la cabine de chaque entraîneur pendant les matchs. Les tablettes reçoivent 12 images par match, qui sont transmises presque en temps réel, a indiqué la ligue. Les images sont capturées à différents moments de chaque lecture et comprennent généralement des prises de vue avant et après l’instantané.

Mais la technologie permettant la relecture vidéo en marge existe depuis des années. La ligue a laissé les équipes l’essayer lors d’un match préparatoire en 2016 après son premier débat sur le sujet. Et la technologie s’est répandue bien au-delà de la NFL.

De nombreux entraîneurs racontent une histoire similaire : ils l’ont rencontré pour la première fois lors d’un récent voyage pour assister à un match au lycée. Pour Macdonald, c’est lorsqu’il est allé recruter un joueur alors qu’il travaillait pour l’Université du Michigan en 2021. Lorsqu’il s’est présenté au match du secondaire, il n’arrivait pas à croire qu’il y avait un téléviseur grand écran sur la touche permettant aux entraîneurs de revoir instantanément les pièces, ce qui est devenu monnaie courante dans les grands programmes, même à ce niveau.

«Je pensais que c’était plutôt cool», a déclaré Macdonald.

Le football universitaire a modifié ses règles cette année pour adopter une technologie similaire. Ils ont permis aux entraîneurs d’utiliser des microphones pour communiquer dans le casque d’un joueur afin de partager des appels de jeu et, pour la première fois, ils ont permis la revue vidéo des jeux précédents sur des tablettes de touche. C’est pourquoi nous nous sommes tournés vers Bill O’Brien, un ancien entraîneur-chef de la NFL maintenant au Boston College, faisant de lui le rare entraîneur de la NFL utilisant la technologie vidéo chaque week-end.

«Je pense que cela aide le jeu», a déclaré O’Brien. « Cela améliore le rythme du jeu, les joueurs comprennent mieux comment jouer et il y a moins de jeu bâclé. Je le crois vraiment.

Yates a ajouté : « Donc, le lycée fait la vidéo, l’université fait la vidéo et nous sommes les seuls à être assez têtus pour ne pas le faire. »

Bien que la NFL n’ait pas encore adopté la technologie pour les matchs, elle est utilisée plus largement dans la ligue lors des entraînements.

Lorsque Jon Gruden était l’entraîneur des Raiders de Las Vegas, il a installé un téléviseur sur le terrain pour les entraînements qui permettait de revoir rapidement l’exercice ou le jeu précédent. McVay a transmis cette idée aux Rams de Los Angeles, et elle s’est répandue à partir de là. Au moins six équipes (les Rams, les Falcons, les Vikings, les Browns, les Packers et les Seahawks) utilisent la technologie lors des entraînements.

Les entraîneurs ont expliqué que cela leur permet de revoir un point d’enseignement avec un joueur et de résoudre le problème quelques secondes avant un autre représentant. Cela leur permet également de corriger un jeu à la volée, contrairement à l’époque où il fallait regarder une vidéo après l’entraînement, de faire la correction lors d’une réunion, puis de tenter le jeu modifié lors de l’entraînement du lendemain.

« Nous revenons évidemment toujours en arrière et regardons la cassette », a déclaré McVay pendant le camp d’entraînement. « Mais s’il y a quelque chose que nous n’avons peut-être pas vu, cela offre vraiment une bonne opportunité de corriger cette chose immédiatement. »

Au début, a admis le receveur KJ Osborn, c’était un ajout étrange au terrain d’entraînement lorsque l’entraîneur Kevin O’Connell l’a apporté aux Vikings. Il a plaisanté en disant que cela ressemblait à une soirée cinéma.

« Mais après avoir commencé à l’utiliser, j’ai réalisé que c’était vraiment utile et maintenant je pense que chaque équipe devrait l’avoir », a déclaré Osborn.

Les propositions exactes de modification des règles que le comité des compétitions de la ligue devra examiner pendant cette intersaison ne seront pas fixées avant quelques mois. Mais avec la diffusion de la vidéo sur le terrain dans les entraînements des lycées, des collèges et de la NFL – et après avoir autorisé la révision vidéo lors d’un match préparatoire – il semble que la ligue pourrait se diriger vers un autre débat sur l’opportunité d’adopter ou non la technologie.

« Je pense que cela ne pourrait qu’aider à développer le jeu », a déclaré Yates, « et, peut-être que cela donne aux gars de ‘First Take’ de quoi parler. »

