Un débat sans Trump pourrait nuire le plus aux retardataires primaires du GOP

L’ancien président américain Donald Trump s’adresse à la conférence « Road to Majority » 2023 de la Faith and Freedom Coalition à Washington, États-Unis, le 24 juin 2023.

Sans Trump, qui est connu pour attirer l’attention et les cotes d’écoute des médias, il est probable qu’un public plus restreint se connectera, selon Anuzis. Ce serait un coup dur pour certains candidats qui pourraient avoir peu d’autres opportunités aux heures de grande écoute pour sortir du peloton.

L’absence de Trump pourrait également peser sur DeSantis, qui deviendrait le meilleur candidat sur la scène du débat – et donc la cible de l’événement. Le sénateur Ted Cruz du Texas a vécu quelque chose de ce genre lors du débat de 2016 que Trump a sauté, selon un post-débat sondage des initiés du GOP qui ont classé Cruz perdant cette nuit-là.

C’est peut-être une décision prudente. Les sondages nationaux du champ républicain systématiquement montrer Trump devançant son challenger le plus proche, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, avec des marges à deux chiffres. Ni la défaite de Trump face au président Joe Biden en 2020, ni les deux inculpations pénales contre lesquelles il se bat pendant la campagne électorale n’ont semblé ébranler son statut de chef de facto du Parti républicain.

« Vous menez les gens de 50 et 60 points et vous dites, pourquoi feriez-vous un débat – ce n’est en fait pas juste », a déclaré Trump dans l’interview de dimanche. « Pourquoi laisserais-tu quelqu’un qui est à zéro, ou un ou deux ou trois, te poser des questions ? »

Trump a noté que « Ronald Reagan ne l’a pas fait ». Reagan a sauté un débat du GOP dans l’Iowa en 1980, mais a été critiqué pour la décision et a participé à un débat ultérieur dans le cycle. Trump lui-même sauté un débat primaire en 2016, optant à la place pour organiser un événement de campagne à proximité.

Le haussement d’épaules de l’ancien président envers le débat souligne sa position élevée dans la primaire républicaine et l’impact que son absence pourrait avoir sur ses concurrents – en particulier ceux qui luttent pour collecter des fonds ou gagner du terrain dans les sondages.

L’absence de Trump retirerait cette chance de la table, et toute chaleur qu’il pourrait prendre pour avoir refusé d’affronter ses rivaux ne devrait pas réduire son avance.

« Je comprends que beaucoup de gens aimeraient l’avoir là-bas », a déclaré Saul Anuzis, un stratège républicain et ancien président du Michigan GOP. « Si j’étais un candidat difficile, je voudrais certainement l’avoir là-bas et avoir une chance de lui tirer dessus. »

Historiquement, les débats peuvent également présenter une importante opportunité de collecte de fonds. La campagne 2020 de Biden, par exemple, a déclaré avoir levé près de 4 millions de dollars en une heure après un débat électoral général contre Trump.

« Un bon débat montrant qu’il est toujours utile du point de vue de la collecte de fonds », a déclaré Anuzis. « Surtout pour les challengers qui ont plus de mal à lever des fonds. »

Certains d’entre eux poussent encore pour décrocher une place sur la scène du débat. Le Comité national républicain a exigé que les candidats aient au moins 40 000 donateurs uniques et reçoivent au moins 1% de soutien dans certains sondages nationaux pour se qualifier.

L’ancien vice-président Mike Pence a suggéré dans un tweeter la semaine dernière que sa campagne n’avait pas encore atteint ce seuil de donateurs. Et l’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a déclaré à l’Associated Press plus tôt ce mois-ci que plus de 5 000 donateurs ont contribué à sa campagne.

D’autres candidats moins votants ont offert des avantages pour renforcer leur engagement auprès des donateurs. Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, par exemple, a annoncé qu’il donnerait des cartes-cadeaux de 20 $ à jusqu’à 50 000 personnes qui ont fait don d’au moins 1 $ à sa candidature à la Maison Blanche. Tirage au sort de la campagne du maire de Miami Francis Suarez des billets pour voir les débuts en MLS de la légende du football Lionel Messi.

Certains, cependant, essaient simplement de faire la promotion d’un slugfest potentiel.

Chris Christie, l’ancien gouverneur du New Jersey qui a vanté ses talents de débat et juré de ne pas frapper Trump, a prédit dimanche que « l’ego » de l’ex-président le pousserait à participer au débat.

« Je pense qu’il serait extrêmement frustré de s’asseoir à Bedminster et de regarder ce que je vais lui faire sur cette scène par contumace », a déclaré Christie. a dit sur « Cette semaine » d’ABC News.

« Allez, Donald, monte sur scène et défends ton record », a ajouté Christie.