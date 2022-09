Un dauphin sauvé de l’Irrawaddy meurt malgré des semaines de soins

BANGKOK – Un dauphin d’Irrawaddy qui a été secouru et soigné jour et nuit pendant des semaines par des vétérinaires et des bénévoles après son sauvetage d’un bassin de marée sur la côte thaïlandaise est décédé malgré tous leurs efforts, ont déclaré mercredi des responsables qui fournissaient des soins d’urgence à l’animal.

Le bébé a été surnommé Paradon, grossièrement traduit par «fardeau fraternel», lorsqu’il a été retrouvé par des pêcheurs le 22 juillet, et des dizaines de vétérinaires et de bénévoles ont aidé à prendre soin de lui au Centre thaïlandais de recherche et de développement sur les ressources marines et côtières à Rayong dans le golfe de Thaïlande.