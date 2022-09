Un dauphin sauvé de l’Irrawaddy meurt malgré des semaines de soins

BANGKOK (AP) – Un jeune dauphin de l’Irrawaddy qui a été sauvé et soigné jour et nuit pendant des semaines par des vétérinaires et des bénévoles après son sauvetage d’un bassin de marée sur la côte thaïlandaise est décédé malgré tous leurs efforts, ont déclaré des responsables qui fournissaient des soins d’urgence à l’animal. Mercredi.

Le bébé a été surnommé Paradon, grossièrement traduit par «fardeau fraternel», lorsqu’il a été retrouvé par des pêcheurs le 22 juillet, et des dizaines de vétérinaires et de bénévoles ont aidé à prendre soin de lui au Centre thaïlandais de recherche et de développement sur les ressources marines et côtières à Rayong dans le golfe de Thaïlande.

«Nous avons été assez choqués parce que cela s’est passé si vite. Paradon a beaucoup progressé depuis que nous l’avons trouvé », a déclaré Oranee Jongkolpath, vétérinaire au centre.

« Il a recommencé à tomber malade le 31 août, ayant des difficultés à respirer et souffrant de diarrhée. Il s’est détérioré si rapidement et il est mort cette nuit-là.

Oranee, avec ses collègues et ses bénévoles, avait assuré une surveillance 24h/24 sur le mollet blessé.

L’équipe qui s’occupe de Paradon a déclaré qu’un examen initial avait révélé une infection dans ses poumons, mais attend les résultats de laboratoire complets pour déterminer la cause exacte du décès.

« Bien que nous ne puissions pas sauver la vie de Paradon, nous en avons beaucoup appris. Peu de gens se sont occupés des dauphins de l’Irrawaddy, encore moins d’un veau. Tout ce que nous avons fait en un mois de soins pour lui sont autant de leçons apprises pour nous, de son comportement, de sa prise alimentaire et même de sa maladie », a déclaré Oranee.

Les dauphins de l’Irrawaddy, considérés comme une espèce vulnérable par l’Union internationale pour la conservation de la nature, se trouvent dans les eaux côtières peu profondes de l’Asie du Sud et du Sud-Est et dans trois rivières au Myanmar, au Cambodge et en Indonésie. Leur survie est menacée par la perte d’habitat, la pollution et la pêche, lorsque les dauphins sont capturés involontairement avec d’autres espèces.

Les responsables du centre de recherche marine estiment qu’il reste environ 400 dauphins d’Irrawaddy le long de la côte est du pays, à la frontière avec le Cambodge.

Tassanee Vejpongsa, The Associated Press