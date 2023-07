Un dauphin blesse des nageurs lors d’une rare attaque sur une plage

Un baigneur a eu des côtes cassées et plusieurs autres ont été agressés par un dauphin voyou sur une plage japonaise

Une série d’attaques de dauphins a été signalée dimanche sur une plage au Japon. Quatre personnes ont été victimes de l’agression, dont un homme dans la soixantaine, qui s’est retrouvé avec plusieurs côtes cassées, après que le mammifère normalement amical ait choisi de le percuter, selon les médias locaux.

L’homme aurait été blessé lors d’une baignade tôt le matin lorsque le dauphin a commencé à le percuter et lui a même mordu la main. L’incident s’est produit à seulement cinq mètres au large de la plage de Suishohama dans la ville de Mihama, préfecture de Fukui.

La victime, qui a été transportée à l’hôpital, fait partie des nombreux invités qui affluent à Mihama depuis les provinces japonaises voisines pendant l’été.

La police locale a déclaré que trois autres personnes avaient été blessées aux mêmes endroits au cours de la journée, et le nombre total d’attaques de dauphins à Mihama, depuis l’apparition des dauphins sauvages en mai, a atteint six. Les autorités ont exhorté les vacanciers à se tenir à distance des animaux.

Au Japon, il y a eu une série d’attaques de morsures de dauphins l’année dernière sur la plage de Koshino, située près de la ville de Fukui, non loin de Mihama. Ces incidents se sont produits le même week-end et au moins six cas de ce type ont été signalés en 2022, dont deux le même jour.

Les dauphins ne sont normalement pas considérés comme agressifs envers les humains, mais ils attaquent parfois. Un grand dauphin femelle surnommé Dusty, qui a servi pendant des années de mascotte et d’attraction touristique à Doolin, dans le comté de Clare, en Irlande, a attaqué et blessé deux femmes en 2013.