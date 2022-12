Un Danois meurt 4 ans après avoir été mordu par son chaton

Nous savons tous que chaque fois qu’un chien non vacciné mord, nous devons nous précipiter à l’hôpital ou à la clinique pour recevoir une injection antirabique afin de prévenir les complications. Mais saviez-vous que les chats – les animaux adorés et les plus consultés – sur Internet peuvent aussi être suffisamment dangereux pour causer la mort par morsure ? Les chats domestiques dominent les cœurs sur Internet avec leurs bouffonneries uniques. Mais un homme de 33 ans, dont le doigt a été mordu par un félin il y a quatre ans, est décédé après que des bactéries mangeuses de chair ont infecté son sang.

Selon le Daily Mail, Henrik Kriegbaum Plettner a adopté des chatons d’un refuge en 2018. En août 2018, alors qu’il tentait de déplacer l’un des chatons, il a été mordu à l’index. Henrik a ignoré la blessure de la morsure pendant un moment jusqu’à ce qu’il remarque que sa main avait enflé deux fois sa taille.

Après plusieurs examens et consultations, il a été admis à l’hôpital danois de Kolding. Au cours de son séjour d’un mois, il a subi une quinzaine d’interventions chirurgicales. Ce fut le début de ses problèmes de santé.

Quatre mois après les chirurgies, le doigt d’Henrik ne fonctionnait plus correctement comme avant. N’ayant plus d’autre choix, il a décidé d’amputer le doigt infecté dans l’espoir de ne pas perdre de mouvement dans ses autres doigts également.

L’opération d’amputation n’a pas fonctionné et la santé a continué de décliner. Le chaton a mordu dans un vaisseau sanguin et lorsqu’un chat mord et arrache sa dent, le trou se referme et la bactérie se propage.

Pour ceux qui ne le savent pas, les infections tissulaires des morsures de chat sont généralement causées par une bactérie hogène également appelée Pasteurella multocida. Dans certains cas, cela peut également entraîner une infection bactérienne rare connue sous le nom de fasciite nécrosante, qui peut être mortelle.

Dans le cas d’Henrik, sa plaie s’est refermée presque immédiatement après avoir été mordu, ce qui signifie que la bactérie est entrée dans son sang par les veines et a commencé à l’infecter.

Henrik est décédé quatre ans plus tard, en octobre de cette année. La famille s’est ouverte à ce sujet maintenant parce qu’elle veut sensibiliser et ne pas prendre les morsures de chat à la légère. L’épouse d’Henrik, Desiree, a partagé avec la maison de presse qu’après une morsure, il fallait aller chez le médecin. “ne pense pas, ‘oh, c’est juste un chat. Ne prenez aucun risque”, a-t-elle ajouté.

