Un Danois emprisonné pendant quatre mois pour avoir toussé sur un policier et crié « corona »

Un Danois a été condamné à quatre mois de prison pour avoir toussé sur un policier et crié « corona ».

Le suspect a été reconnu coupable de «tentative de violence» contre des agents publics et condamné jeudi par la Cour suprême de Denarmk.

L’homme de 20 ans rentrait chez lui après une fête d’anniversaire à Aarhus lorsque la police a effectué un contrôle de routine le 29 mars lors de la première semi-détention du pays.

Le tribunal a entendu comment l’homme avait crié «corona» et toussé sur les deux agents à seulement 50 centimètres de distance.

L’homme a expliqué qu’il était ivre, mais la police l’a arrêté pour son comportement. Il a ensuite été testé négatif pour COVID-19.

Il a été initialement condamné à trois mois d’emprisonnement en appel après que les procureurs aient affirmé que ses actes constituaient un «comportement menaçant». Mais cette peine a été allongée de quatre mois par de nouvelles dispositions légales, selon la Cour suprême.

« Violence et autres formes d’agression physique [are] mentionné dans le code pénal « , a déclaré le tribunal dans un communiqué, » et cette dernière disposition couvre l’infection par le coronavirus « .

Dimitrios Giannoulopoulos, chef du département de droit de la Goldsmith’s University de Londres, a déclaré à Euronews que l’affaire était un exemple de « dépendance excessive » au droit pénal en public, par opposition à l’éducation du public.

Au Danemark, les autorités espèrent rouvrir une grande partie de la société si les gens se font tester pour le virus deux fois par semaine.

Mercredi, le gouvernement du pays a annoncé qu’il avait acheté 10 millions d’un nouveau type de test rapide de coronavirus, où un coton-tige n’est inséré qu’à quelques centimètres du nez d’une personne.

«Ils sont tout aussi bons et précis que ceux que nous utilisions auparavant», a déclaré le ministre de la Santé Magnus Heunicke.

Tous les magasins non essentiels sont fermés dans le pays, tandis qu’une interdiction est en place pour les rassemblements publics de plus de cinq personnes, car le pays fait face à une épidémie de la variante britannique du COVID-19.

Le Danemark finance également plus de 8,5 milliards d’euros dans les écoles et les universités pour soutenir les étudiants et les enseignants touchés par la pandémie de coronavirus.