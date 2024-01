Un dangereux courant sous-jacent pousse les Américains vers l’extrême politique. Les médias ferment les yeux

Note de l’éditeur : Une version de cet article est apparue pour la première fois dans le bulletin d’information « Sources fiables ». Inscrivez-vous ici au résumé quotidien relatant l’évolution du paysage médiatique.

Il existe un courant sous-jacent dangereux qui entraîne les Américains qui se lancent dans les eaux politiques vers l’extrême. Mais une grande partie de la presse nationale, se prélassant sur la plage ensoleillée, refuse de le prendre au sérieux.

Au lieu de cela, de nombreux journalistes se sont habitués à passer sous silence la marée perfide qui se cache sous la surface de l’eau, sous leurs yeux. Ils rapportent que de très nombreux nageurs ont été entraînés dans les eaux menaçantes des profondeurs marines, mais ils ne reconnaissent jamais les conditions qui les ont conduits là.

C’est comme si identifier la cause de la calamité était trop demander. C’est apparemment un pont trop loin. Les forces invisibles, mais menaçantes doit restent invisibles.

C’est ainsi que la lecture et le visionnage d’une grande partie de la couverture médiatique des caucus de l’Iowa nous sont apparus. Oui, la presse politique nationale a souligné un sondage alarmant montrant qu’une majorité écrasante – 66 % – des membres du caucus républicain n’acceptent pas que Joe Biden ait légitimement remporté les élections de 2020. Et oui, les médias ont noté avec précision que Donald Trump maintient une emprise ferme sur le Parti républicain, bien qu’il incite à l’insurrection et soit pris au piège dans un réseau désordonné de batailles juridiques, entre autres.

Mais la couverture médiatique cruciale du grave courant sous-jacent dans la politique du GOP qui a propulsé les membres du caucus loin de la fenêtre d’Overton – estimant que le président dûment élu n’est pas réellement le président dûment élu, malgré d’innombrables vérifications des faits et décisions de justice – n’a reçu que peu ou pas de couverture. attention. Alors que l’on pourrait s’attendre à ce que le scrutin déclenche une sonnette d’alarme et une profonde introspection sur le sort de la démocratie nationale, la presse n’a pas réussi à interroger réellement la question.

Malheureusement, Ron DeSantis a fait plus ces derniers jours que la plupart des médias pour attirer l’attention sur cette question. Le gouverneur de Floride a souligné avec justesse la semaine dernière que les électeurs républicains évoluent dans un environnement d’information malhonnête dans lequel Trump reçoit peu de critiques mais beaucoup d’éloges.

Bien sûr, l’observation de DeSantis, lui-même un guerrier culturel qui s’est abstenu d’attaquer Trump de manière significative tout en contribuant généreusement à alimenter la méfiance du public à l’égard de la presse, est riche. Mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas juste.

Au quotidien, des chaînes câblées telles que Fox News, une écurie d’animateurs de radios nationales et locales, un assortiment d’influenceurs en ligne et un réseau de médias en ligne tels que Breitbart déversent des quantités de déchets toxiques dans le discours national. Ce n’est pas sans conséquence.

La machine de propagande qui soutient Trump a trompé le parti républicain, le poussant à croire à des mensonges purs et simples qui ont été publiquement réprimandés par les anciens confidents de l’ancien président. Mais, au lieu d’identifier le nœud du problème et de le dénoncer vigoureusement, la plupart des grandes rédactions hésitent lorsqu’on leur présente des preuves répétées de ses effets corrosifs et généralisés.

Il va sans dire que les raisons de cette réalité sont multiples. D’une part, il est peut-être encore inconfortable de reconnaître l’ampleur de la malhonnêteté dans laquelle évoluent aujourd’hui une grande partie des médias de droite. Mais plus important encore, la plupart des organes de presse sont terrifiés à l’idée d’être perçus comme partiaux – et présenter un tel ensemble de faits aux téléspectateurs pourrait contribuer à alimenter la méfiance des Républicains (même s’il est probable qu’ils déjà méfiez-vous de la presse).

Quelle qu’en soit la raison, cela ne devrait pas se traduire par une couverture médiatique d’une importance primordiale qui ne serait pas transmise au public. Le devoir des médias d’information est de présenter des faits clairs, indépendamment des craintes, des faveurs ou de tout autre obstacle. Choisir de reculer et d’ignorer les conditions dangereuses au large équivaut à un manquement au devoir.

Malheureusement, c’est précisément ce que continuent de faire une grande partie de la presse. Le pays risque de se noyer – et la presse regarde depuis le rivage, peu disposée à tirer la sonnette d’alarme sur les forces insidieuses qui plongent les Américains dans des mers tumultueuses.

