Pendant des mois, le président élu Joe Biden a parlé de la nécessité de renforcer les alliances traditionnelles américaines en Occident, de renforcer les démocraties libérales dans le monde et d’affronter les autocrates et les hommes forts illibéraux. Nous avons maintenant un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler ces efforts. Alors que le président Trump a parfois préconisé une plus grande coordination entre les démocraties « partageant les mêmes idées », la nouvelle discussion implique un rejet de l’approche bouleversante de son administration en matière d’affaires étrangères.

«L’administration Biden a le sentiment que le moment est existentiel face au défi des autocrates émergents», a-t-elle ajouté, soulignant l’opportunisme géopolitique de Pékin et de Moscou sous la supervision de Trump. « La Russie et la Chine ont eu quatre ans pour approfondir leurs liens non seulement dans notre système d’alliance, mais aussi pour changer les règles mondiales du mot. »

Certains analystes suggèrent qu’il existe des pièges dans la conception du bloc, notant l’inclusion de l’Inde par Johnson. Bien qu’il s’agisse de la plus grande démocratie du monde, son gouvernement nationaliste hindou au pouvoir a été critiqué pour son traitement des minorités. «Un bloc de démocraties semble bon dans la pratique, mais je pense qu’il y a des questions importantes sur qui est invité à se joindre et pourquoi, et comment nous pouvons nous assurer que le bloc ne se contente pas de se réunir, de discuter et de convenir que la démocratie bon et important, puis rentrez chez vous », a déclaré Rachel Rizzo, directrice du programme du Truman Center, à Today’s WorldView. « J’aimerais en fait voir les dirigeants autoritaires davantage réprimés grâce à des mécanismes qui existent déjà », a-t-elle ajouté, soulignant à la fois l’OTAN et la perspective d’une plus grande coopération entre les États-Unis et l’UE.