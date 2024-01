Un cyclone provoque de fortes inondations et 1 mort à Maurice après avoir également frappé l’île française de la Réunion

SAINT-PAUL, La Réunion — Un cyclone tropical a provoqué lundi de fortes inondations et au moins un mort à Maurice, alors que des voitures ont été emportées par les crues des eaux dans la capitale de l’île de l’océan Indien et ailleurs. Un motocycliste est décédé dans un accident provoqué par les inondations, a annoncé le gouvernement, qui a imposé un couvre-feu.

Le gouvernement a émis un ordre selon lequel tout le monde, à l’exception des agents d’urgence et de santé, des membres des services de sécurité et de ceux qui ont besoin de soins médicaux, doit rentrer chez lui et y rester.

Certaines personnes ont également été évacuées car les eaux de crue provoquées par le cyclone tropical Belal menaçaient les maisons et autres bâtiments. Les écoles ont été fermées et les hôpitaux ont dû garder ouverts uniquement leurs services d’urgence.

L’aéroport principal a été fermé et les vols à destination et en provenance de ce pays insulaire de 1,2 million d’habitants ont été annulés jusqu’à nouvel ordre, a indiqué le gouvernement.

Le journal mauricien L’Express a publié des vidéos de voitures flottant dans des rues qui ressemblent davantage à des rivières déchaînées dans la capitale, Port Louis, et dans d’autres parties de l’île. Certaines personnes ont grimpé sur le toit de leur voiture et se sont accrochées, selon les images publiées par L’Express. Les automobilistes qui s’étaient échappés des voitures ont été vus tirés des eaux de crue et mis en sécurité par d’autres.

Les véhicules sont restés entassés, certains d’entre eux se sont renversés, après le retrait d’une partie des eaux de crue.

L’eau a également pénétré dans les bâtiments et inondé les maisons et les halls des bureaux. Le bâtiment de la Banque centrale de Maurice aurait été inondé.

Des évacuations sont en cours, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

Belal avait également frappé plus tôt l’île française voisine de La Réunion, où les pluies intenses et les vents puissants ont laissé environ un quart des foyers sans électricité après avoir frappé lundi matin, selon la préfecture de La Réunion.

De nombreux Réunionnais ont également perdu leurs services Internet et téléphoniques, et les raccordements à l’eau vers des dizaines de milliers de foyers ont été coupés. Les autorités françaises ont indiqué qu’un sans-abri avait été retrouvé mort à Saint-Gilles, sur la côte ouest de l’île. Les circonstances de ce décès n’étaient pas claires.

La Réunion avait déclaré dimanche le niveau d’alerte à la tempête le plus élevé à l’approche de Belal. Mais l’alerte a été levée après que le plus fort de la tempête a traversé La Réunion lundi après-midi et s’est dirigé vers Maurice, à environ 220 kilomètres (135 miles) au nord-est.

Le Comité national de crise de Maurice a ordonné à tout le monde de rentrer chez lui à 20 heures, heure locale. Le couvre-feu resterait en vigueur jusqu’à mardi midi, précise le communiqué.

Le département météorologique national de Maurice a déclaré que l’œil de la tempête devrait toujours se rapprocher de Maurice et passer à environ 90 kilomètres (55 miles) au sud de l’île, à son point le plus proche, tôt mardi matin, avertissant que le pire pourrait encore être à venir.

L’île ressentirait les effets du cyclone “pendant des heures”, ont indiqué les services météorologiques de Maurice.

Les cyclones sont fréquents entre janvier et mars dans l’océan Indien, près de l’Afrique australe, alors que les mers de l’hémisphère sud atteignent leurs températures les plus chaudes. L’eau plus chaude sert de carburant aux cyclones.

Les scientifiques affirment que le changement climatique d’origine humaine a intensifié les conditions météorologiques extrêmes, rendant les cyclones plus fréquents et plus pluvieux lorsqu’ils frappent. Certains climatologues ont identifié un lien direct entre le réchauffement climatique et l’intensité de certains cyclones dans la région.

En 2019, le cyclone Idai a frappé l’Afrique depuis l’océan Indien, faisant plus de 1 000 morts au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe et provoquant une crise humanitaire. Les Nations Unies ont déclaré qu’il s’agissait de l’une des tempêtes les plus meurtrières jamais enregistrées dans l’hémisphère sud.

___

Gerald Imray a rapporté du Cap, en Afrique du Sud. Sylvie Corbet a contribué à ce reportage depuis Paris.

___

