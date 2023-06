Un cyclone fait 11 morts et 20 disparus dans le sud du Brésil

Un homme regarde une rue inondée dans la ville de Lindolfo Collor, dans l’État du Rio Grande do Sul, après qu’un cyclone extratropical a frappé la région sud du Brésil, provoquant des orages et des tempêtes de vent, le 17 juin 2023. Au moins 11 personnes ont été tuées et 20 étaient portés disparus après qu’un cyclone a ravagé le sud du Brésil, ont annoncé samedi les autorités locales.

Un cyclone a dévasté le sud du Brésil, faisant 11 morts et 20 disparus.

Plus de 2 330 maisons ont été endommagées et 602 personnes évacuées alors que le cyclone a fait des ravages entre jeudi et vendredi.

Le gouverneur Leite a dirigé les efforts de sauvetage, visitant les zones touchées et soulignant la nécessité de sauver des vies et de soutenir les familles touchées.

« Selon la branche étatique de la protection et de la défense civile, 11 personnes sont mortes des effets du cyclone », a déclaré le gouvernement de l’État de Rio Grande do Sul, qui borde l’Argentine et l’Uruguay, dans un communiqué.

« Dix-huit personnes sont toujours portées disparues à Caraa et deux à Tres Forquilhas », a-t-il ajouté.

Au total, 2 330 personnes se sont retrouvées avec des maisons endommagées et 602 ont été évacuées des zones à risque en raison du passage du cyclone entre jeudi et vendredi.

Le gouverneur du Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, s’est rendu samedi en hélicoptère dans les zones les plus touchées avec des responsables du gouvernement et des secours.

À Caraa, l’une des villes les plus touchées, le gouverneur a visité un centre communautaire utilisé pour abriter des centaines de personnes dont les maisons ont été endommagées par la tempête.

Dans un communiqué, le gouverneur a déclaré :

La situation à Caraa nous inquiète profondément. Il est essentiel que nous puissions, de manière intégrée, cartographier rapidement les principales zones touchées et identifier les personnes qui ont besoin d’aide.

Leite a déclaré que les pompiers de l’État avaient secouru environ 2 400 personnes au cours des deux derniers jours.

« Notre principal objectif en ce moment est de protéger et de sauver des vies humaines. Secourir les personnes isolées, localiser les disparus et soutenir les familles », a déclaré Leite.

Le Brésil a été frappé par une série de catastrophes météorologiques mortelles ces dernières années, qui, selon les experts, sont aggravées par le changement climatique.

Au moins 65 personnes sont mortes en février lorsque des pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans l’État de Sao Paulo, dans le sud-est du pays.