Un «cyclone à la bombe» historique gèle l’Amérique du Nord

Le froid extrême qui frappe l’Amérique du Nord à l’approche des vacances de Noël est dû à un phénomène appelé « cyclone à la bombe ».

Il s’agit d’un événement de type une fois par génération, a déclaré le US National Weather Service, avertissant qu’il pourrait devenir mortel.

Un cyclone à la bombe, ou bombogenèse, est une tempête qui s’intensifie rapidement et qui se produit lorsque la pression atmosphérique chute de 20 millibars ou plus en 24 heures.

Le service météorologique national des États-Unis a déclaré que cet «événement de type une fois par génération» a le pouvoir de devenir mortel et bat déjà des records de temps froid – avec des températures tombant à moins 53 degrés Celsius dans l’ouest du Canada, moins 38 au Minnesota et moins 13 dans Dallas.

Il neige même dans le nord subtropical de la Floride.

Cela se produit généralement lorsqu’une masse d’air chaud entre en collision avec une masse froide, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Cette fois, l’air de l’Arctique a pénétré dans l’air tropical du golfe du Mexique, formant une dépression apportant pluie et neige.

Ce qui rend cette tempête extraordinaire, c’est à quel point la pression a chuté rapidement – 40 millibars en 24 heures, selon le météorologue Yann Amice des analystes Weather’n’co.

“Cela a conduit au développement de conditions de tempête extrêmes près du cœur du système dépressionnaire, avec des conditions particulièrement difficiles”, a déclaré Cyrille Duchesne, météorologue à la Chaîne météo française.

La nature sans précédent de cette tempête vient de l’intensité et de l’extrémité de ses basses températures, a déclaré Duchesne.

“C’est ce qui le rend exceptionnel”, a-t-il déclaré.

La tempête a déclenché une “plongée dans un vortex polaire” où une masse d’air particulièrement froid de l’Arctique se dirige vers le sud vers les latitudes plus basses et plus chaudes.

Le résultat est une chute vertigineuse des températures – à Denver, par exemple, les températures ont chuté de 33 degrés Celsius en à peine sept heures.

Combiné aux blizzards et à la neige, le refroidissement éolien dans des régions comme les Grandes Plaines peut donner une sensation de moins 55 degrés.

Le service météorologique national des États-Unis a averti qu’un tel froid peut entraîner des engelures sur la peau exposée en quelques minutes, une hypothermie et même la mort en cas d’exposition trop longue à ces conditions.

Cela rend les voyages de toute nature “dangereux” et même “impossibles”, a-t-il ajouté.

Ce week-end, la basse pression qui plane actuellement sur les Grandes Plaines et le Midwest devrait se déplacer vers le nord en direction du Québec, apportant probablement des vents forts et de la neige abondante avant de se déplacer vers le nord-est des États-Unis, qui ne devrait pas être aussi gravement touché, a déclaré Duchesne.